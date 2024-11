『ロマンシング佐賀10周年』佐賀県イベント直前！新作有田焼デザイン、コラボメニュー、列車ラリーなど全情報を解禁7つのリージョンに“コラボ郵便ポスト”も登場！

佐賀県

佐賀県と株式会社スクウェア・エニックスの「サガ」シリーズとの連携事業である「ロマンシング佐賀」は今年10周年を迎えました。10周年を記念した佐賀県でのイベントを、2024年11月30日(土曜日)から2025年3月23日(日曜日)まで開催いたします。今回は、開催前最後の発表として企画の詳細について下記のとおり発表します。

1. 新作有田焼作品3点のデザイン公開!『ロマンシング佐賀 10周年企画展』

佐賀県では、ロマンシング佐賀10周年を記念し、『ロマンシング佐賀 10周年企画展』を開催いたします。「サガ」シリーズの原画や歴代のロマ佐賀の展示品をはじめ、新作の有田焼作品など、ここでしか見ることができない貴重な展示となっています。ぜひお越しください。

●「ロマンシング佐賀10周年企画展」開催概要

歴代「サガ」シリーズの原画や貴重な開発資料に加え、最新の『ロマンシング サガ リ・ユニバース』のイラストなど合計20点以上を展示いたします。

また、2014年に始まったロマンシング佐賀の軌跡を歴代の創作物とともに振り返る展示や、2021年に武雄温泉に設置した「ロマ佐賀マンホール」、2022年に制作した「ロマ佐賀列車」の巨大模型、2023年に制作したJR唐津線・筑肥線の「ジオラマ」など、「ロマンシング佐賀」の10年間が凝縮された展示になっています。

会場:佐賀県立博物館(佐賀県佐賀市城内1-15-23)3号展示室

開催期間:2024年11月30日(土曜日)~2025年1月19日(日曜日)

休館日:月曜日、2024年12月29日(日曜日)~2025年1月1日(水曜日)

開館時間:9時30分~18時

入場料:無料

●「サガ」シリーズクリエイター×有田焼の新作3作品を発表!

「サガ」シリーズを代表するクリエイター小林 智美(こばやし ともみ)氏、倉持 諭(くらもち さとし)氏、直良 有祐(なおら ゆうすけ)氏のイラストが、佐賀県の伝統工芸・有田焼とコラボレーション。新作3作品は、佐賀県有田町の有田焼窯元「幸楽窯」によって制作され、絵柄は伝統工芸士の山口 浩子(やまぐち ひろこ)氏が手掛けています。

<作品名>

・『やさしさと凛々しさ』有田焼大皿

・『翠(みどり)の波動』有田焼八角皿

・『運命の坩堝(るつぼ)』有田焼壺

●ロマンシング佐賀TOKYOで好評のコラボ名刺再び!新たな名刺2種も登場

今年8月に東京都内で開催されたイベント「ロマンシング佐賀TOKYO」でも好評だったロマ佐賀ゆかりの自治体や企業のコラボ名刺を、皆様の声にお応えして本企画展内でも配布いたします。名刺は展示室内に設置していますので、ご自由にお取りください。また新たにSaGa風呂リージョンの武雄市、ロマ佐賀列車沿線の多久市の名刺がラインナップに加わります。

※担当者による配布は行いません

※お一人様各種1枚までとなっています。

●ロマンシング佐賀10周年アニバーサリーセレモニー概要

2024年11月30日(土曜日)から開催される本企画展に合わせ、ロマンシング佐賀10周年アニバーサリーセレモニーを下記のとおり開催いたします。展示室内に一部観覧エリアを設けます。詳しくは後述の「セレモニー観覧について」をご確認ください。

日時:12月1日(日曜日)10時~10時40分(予定)

場所:佐賀県立博物館3号展示室

※12月1日(日曜日)9時30分~11時(予定)はセレモニー開催に伴い、佐賀県立博物館3号展示室の観覧の制限を行いますので予めご了承ください。

※企画展の展示物は、11月30日(土曜日)から全てご覧いただけます。

※来場者数によって入場を制限する場合がございます。

●セレモニー観覧について

セレモニー観覧は先着順でのご入場となります。定員に達した時点で列を締め切らせていただきますので、ご了承ください。

セレモニー観覧の入場開始は9時30分を予定しております。なお、セレモニー観覧にご参加いただけなかったお客様は、11時00分(予定)からの一般入場でご案内いたしますので、予めご了承ください。



<観覧エリアについて>

観覧エリアは、座席エリアと立ち見エリアに分かれており、座席エリアからご案内いたします。

場所によってステージが見えづらい場合がございますので、予めご了承ください。

<注意事項>

・前日からの整列は禁止とさせていただきます。

・代理整列や複数人分の確保は禁止です。必ずご本人様がお並びください。

・列からの離脱はご遠慮ください。トイレ等は事前にお済ませいただきますようお願いいたします。

・他のお客様の迷惑となる行為は禁止です。(整列中の喫煙や割り込み行為など)

・スタッフの指示に従っていただけない場合は、参加をお断りすることがございます。

※運営上の都合により、上記以外の行為でもスタッフが迷惑行為と判断した場合、ご観覧をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

2.『ロマンシング佐賀ストリート』5つのコラボメニュー解禁!

JR佐賀駅からSAGAサンライズパークまでの道のりが『ロマンシング佐賀ストリート』としてロマ佐賀の装飾で彩られます。ストリート沿いにある飲食店とのコラボや、SAGATOCOラリーなどを楽しみながら新たな街の魅力をぜひ体験してください。

●ストリート沿い5店舗とのオリジナルコラボメニュー

ロマ佐賀ストリート沿いの飲食店5店舗では、オリジナルのコラボメニューを提供いたします。佐賀県産品やお店の名物メニューなどをアレンジしたフードやドリンク、デザートをご用意しております。メニューを注文いただいた方には、「ロマ佐賀」コラボマンホールコースターをプレゼントいたします。

※マンホールコースターは、1メニューの注文につき1枚のランダム配布になります。

※景品はなくなり次第、配布終了となります。

※営業時間やご予約は個別の店舗にお問い合わせください。

アバロンのいちご抹茶パフェ

アバロンの皇室をイメージした、豪華絢爛なパフェ。佐賀県産いちごと、嬉野の高級本抹茶粉を使用した抹茶ゼリー入り。歴代皇帝が愛したうるわしの甘味。一度ご賞味あれ。

提供店舗:Fruits Garden 新SUN

価格:1,980円(税込)

インペリアルタコス

よいかジェラール。我々はインペリアルタコスを提供する。防御力の高いニンジンが前衛、両脇をムラサキキャベツとタマゴが固める。レタスはトマトの後ろに立つ。決め手は佐賀県産野菜を使ったサルサソースだ。どこから食べても美味い。安心して食せ。

提供店舗:SUNRISE BOX

価格:770円(税込)

嬉野茶ラテ「翠の波動」feat.DivaNo.5

嬉野の抹茶をふんだんに使用した、エメラルド色の嬉野茶ラテ。このラテの翠の波動は可能性の選択か、それとも逃れられぬ運命なのか。レトロポッドボディのカップスリーブでご提供。

提供店舗:La Pause

価格:650円(税込)

リラとターミンのクラウド・レルムプレート

ロマサガRS最新章の雲の上の世界「クラウド・レルム」をイメージした特製ロコモコプレート。リラのごぼうバットとターミンのカボチャの斧にはご注意を。

提供店舗:ROUGH cafe&dining bar

価格:2,000円(税込)

ふくめんの佐賀牛ひつまぶしアドベンチャー

お店の人気メニューを贅沢にアレンジ。丼から溢れるほどの佐賀牛をバーナーで香ばしく炙り、さらにウニやイクラをトッピング。陸と海の秘宝が融合したグレートなメニューが誕生!ご飯も通常の1.5倍で量もグレート!有明海産の風味豊かなふくめん海苔とともにご堪能ください。

提供店舗:焼鳥かど屋

価格:3,300円(税込)

3. JR唐津線・筑肥線「ロマ佐賀列車ラリーリベンジオブザセブン」

2022年からロマンシング佐賀列車が運行中のJR唐津線・筑肥線を舞台に「ロマ佐賀列車ラリー リベンジオブザセブン」を開催いたします。2024年10月24日(木曜日)に発売された『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』に合わせて七英雄から7つのクイズが出題されます。

JR佐賀駅、JR唐津駅など以下に記載の場所でラリーパンフレットを入手することで、誰でも無料で参加可能です。

<開催期間>

2024年11月30日(土曜日)~2025年3月23日(日曜日)

<ラリーパンフレット入手場所>

JR佐賀駅、JR唐津駅、伊万里市観光協会(MR伊万里駅構内)、佐賀県立博物館など

■佐賀/唐津編

JR唐津線・筑肥線のJR佐賀駅から唐津駅の間で七英雄からのクイズに挑戦するラリーです。

※JR佐賀駅、唐津駅どちらからスタートしてもOK。

※途中駅で下車する必要はございません。

<特典>

クイズに正解した方に「オリジナルエコバッグ」をプレゼント。

※お一人様1点限り。景品がなくなり次第、配布終了となります。

※詳しい情報はロマ佐賀列車ラリーパンフレットをご確認ください。

<特典交換所>

佐賀市観光案内所(JR佐賀駅構内)/唐津観光案内所(JR唐津駅構内)/伊万里市観光協会(MR伊万里駅構内)

■伊万里編

列車ラリーをもっと楽しみたい方は伊万里駅を目指す、「難易度ロマンシング」のエクストララリーに挑戦ください。

※途中駅で下車する必要はございません。

※詳しい情報はロマ佐賀列車ラリーパンフレットをご確認ください。

<特典>

オリジナルスマホ壁紙

<特典入手場所>

JR伊万里駅構内

●「彼らは帰ってきた…列車に乗って。」スペシャルトレーラーを公開!

11月21日にサガ公式YouTubeにて、「ロマ佐賀列車ラリー REVENGE OF THE SEVEN トレーラー」を公開。ゲームのトレーラーを彷彿とさせる内容は、ぜひご自身で最後まで御覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v1sz9CEhc9U ]

4. 7つのラッピング郵便ポストが出現!ロマ佐賀記念切手も発売

これまでにコラボレーションしてきた佐賀県内の7つのリージョンにラッピング郵便ポスト「ロマ佐賀ポスト」が誕生します。SAGATOCOラリー達成でもらえるオリジナルポストカードと新グッズの記念切手を使って、佐賀での冒険の思い出を投函されてみてはいかがでしょうか。

<設置場所>

【佐賀】JR佐賀駅南口/【唐津】JR唐津駅北口/【武雄温泉】JR武雄温泉駅楼門口ロータリー/【嬉野温泉】嬉野バスセンター前/【古湯温泉】佐賀市役所富士支所/【たら竹崎温泉】道の駅 太良/【吉野ヶ里】吉野ヶ里町役場(三田川庁舎)前

●ロマ佐賀ポストの設置に合わせて特典も新デザインのポストカードにアップデート!

11月30日(土曜日)の佐賀県イベント開始に合わせて各リージョンのラリーノベルティをアップデートいたします。これらのラリーは佐賀県公式ウォーキングアプリSAGATOCOを使用して行われるものです。

<全8種類>【画像左】

佐賀駅北:クローディア/アルベルト(『ロマンシング サガ -ミンストレルソング-』)

佐賀駅南:クローディア/アルベルト(『ロマンシング サ・ガ』)

唐津:ジェラール/レオン(『ロマンシング サ・ガ2』)

武雄温泉:アルカイザー/レッド(『サガ フロンティア』)

嬉野温泉:アセルス/白薔薇姫(『サガ フロンティア』)

古湯温泉:ジニー/ウィル(『サガ フロンティア2』)

たら竹崎温泉:ギュスターヴ/ケルヴィン(『サガ フロンティア2』)

吉野ヶ里:ビューネイ/カタリナ(『ロマンシング サ・ガ3』)

<購入・宿泊ノベルティ>【画像右】

指定の店舗・宿泊施設での購入レシートや宿泊がわかるものを持参いただくと、各ラリー交換所にて10周年記念デザインのポストカードをプレゼントいたします。

詳細はロマ佐賀攻略wikiをご確認ください。

5.ロマンシング佐賀10周年 連携グッズ新規追加情報!

閃き丸房露

佐賀県を代表する銘菓「丸房露(まるぼうろ)」。創業1639年の鶴屋が手掛けています。佐賀出身の偉人、大隈重信侯もお気に入りとの逸話もあります。ふんわりとしたたまご風味の飽きのこないおいしさをお楽しみください。

製造元:株式会社鶴屋菓子舗

内容:1個

賞味期限:製造日より11日間

価格:250円(税込)

ロマンシング佐賀10周年 記念切手

ロマ佐賀10周年の記念切手が登場!85円・110円各1枚がセットになった切手シートです。ラリーで手に入れたポストカードに貼って、旅の思い出をロマ佐賀ポストに投函してみてはいかが?

<全4種類>

・佐賀×クローディア/唐津×ジェラール

・武雄温泉×レッド/嬉野温泉×アセルス

・たら竹崎温泉×ギュスターヴ/古湯温泉×ジニー

・伊万里×ウルピナ/吉野ヶ里×カタリナ

製造元:日本郵便株式会社

内容:85円切手、110円切手各1枚

価格:880円(税込)

※記念切手は郵便局での販売は行っていません。ロマンシング佐賀グッズ取扱店での販売となります。

6.ロマ佐賀推し!「さが推しポイント」連携キャンペーン

LINEミニアプリを通じて、佐賀を楽しんだ分ポイントが貯まり、そのポイントはまた”佐賀のイイモノ“と交換できる「さが推しポイント」との連携キャンペーンを実施いたします。

「さが推しポイント」概要ページ:https://saga-lp.stamp.iridgeapp.com/

キャンペーン期間:2024年11月30日(土曜日)~2025年1月31日(金曜日)

※景品の受け取りは2025年2月28日(金曜日)まで

現在の「さが推しポイント」の景品に、「ロマンシング佐賀」オリジナルグッズ2点を追加いたします。

1. もれなくもらえる景品(オリジナルマグネットステッカー)【画像左下】

・内容:さが推しポイントを【5ポイント】貯めるともれなくもらえる。

・数量:限定300個

・受け取り方法:ポイントが貯まったら、LINE上で引き換えクーポンを受け取り、SAGAMADO(佐賀市駅前中央一丁目4番17号コムボックス佐賀駅前1階)またはsagair(九州佐賀国際空港旅客ターミナルビル2階)店頭スタッフに提示して交換してください。

2. 抽選で当たる景品(ロマンシングサバ2)【画像右下】

・内容:さが推しポイントを【10ポイント】貯めて応募すると10名様に抽選で当たる。

・受け取り方法:当選者の方に後日郵送します。

参考情報

■『ロマンシング佐賀』について

「ロマンシング佐賀」は、「サガ」シリーズ25周年を記念して、佐賀県と「サガ」シリーズがコラボレーションしたことからスタートした協同プロジェクト。2014年から継続的に行われてきた「ロマンシング佐賀」は、佐賀県の情報発信、「サガ」シリーズの活性化にも繋がっています。

また佐賀県では、佐賀県と継続的かつ多様に関わる「関係人口」の創出に取り組んでいます。長い間、手をとりあいながら成長してきた両者が、より強く末長い関係を築きあげながら、プロジェクトを遂行しています。

ロマンシング佐賀 | 攻略wiki:https://romasaga.info/

■「サガ」シリーズについて

「サガ」シリーズは、1989年発売の『魔界塔士サ・ガ』から始まる、スクウェア・エニックス発のロールプレイングゲームのシリーズ総称。シリーズソフトの世界累計出荷・ダウンロード本数は1,100万本を超え、JRPGを代表する作品のひとつとなっています。2018年にはスマホアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』をリリース。2023年8月時点で、全世界累計3,000万ダウンロード以上の人気作品となりました。また、「サガ」シリーズは2024年に35周年記念イヤーを迎え、最新作『サガ エメラルド ビヨンド』が4月25日に発売、そして10月24日(木曜日)にはフルリメイク作品『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』が発売されました。

「サガ」シリーズ ポータルサイト:https://www.jp.square-enix.com/saga_portal/