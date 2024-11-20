人的資本経営の推進を目指す一般社団法人人的資本経営推進協会、2024年11月27日(水)に「人的資本経営サミット2024～人材戦略変革のリアル：人的資本を駆使する～」を開催

一般社団法人 人的資本経営推進協会

人的資本経営の推進を目指す一般社団法人人的資本経営推進協会（所在地:東京都港区、代表理事:野澤 比日樹、佐々木 裕子、松林 大輔、以下 人的資本経営推進協会）は、2024年11月27日(水)に、200名以上のCHROを中心に部長職以上・機関投資家を迎え、「人的資本経営サミット2024～人材戦略変革のリアル：人的資本を駆使する～」を開催いたします（ハイブリッド開催）。

2021年以降に人的資本経営についての議論が始まり、いよいよ2023年3月期より人的資本の開示が義務化され、開示内容について投資家などのステークホルダーからの評価が得られるかが注目されています。また開示だけでなく、目標数値の設定やその達成に向けてどのように取り組むべきかについても注目されていますが、まだ企業は手探りの状況と言わざるを得ません。本サミットでは、各企業のCHRO、金融関係者などをお招きし、最新の政策、企業による具体的な取組み事例、投資家との対話などを通じ、多様な視点から、企業が人的資本経営を推進するためのアイデアを模索します。

開催概要

『人的資本経営サミット2024～人材戦略変革のリアル：人的資本を駆使する～』



公式サイト：

https://hc-m.org/summit/2024/

開催期間：

2024年11月27日（水） 13:00~19:00（ 開場 12：30 ）



開催場所：

虎ノ門ヒルズフォーラム４階

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー4階

https://forum.academyhills.com/toranomon/access/



対象参加者：

リアル：200名 CHROを中心に部長職以上・機関投資家 ※こちらは完全招待制となります。

オンライン：1,000名 人的資本経営推進に関わる実務担当者

参加費用：

オンライン 3,000円（税別）

主催：

一般社団法人 人的資本経営推進協会

プログラム

登壇者：全19名（五十音順）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112117/table/9_1_919c97a4b9bc66d6d5d69d04937bdec6.jpg ]

■伊藤 邦雄 氏

一橋大学CFO教育研究センター長

■伊東 拓真 氏

iYell株式会社 執行役員CHRO

■宇田 左近 氏

株式会社チェンジウェーブグループ エグゼクティブアドバイザー

■柏村 美生 氏

株式会社リクルートホールディングス執行役員 経営企画本部PR

株式会社リクルート執行役員 CHRO、広報・渉外、サステナビリティ



■勝並 明子 氏

株式会社アイスタイル 執行役員CHRO

■上岡 隆 氏

株式会社SHIFT 人事本部VPoHR

■上ノ山 信宏 氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役 グループCHRO兼グループCDO

■河辺 恵理 氏

ＳＣＳＫ株式会社 執行役員 人事分掌役員補佐（DEIB・Well-Being推進担当）

■源田 泰之 氏

ソフトバンク株式会社 執行役員コーポレート統括 人事本部本部長 兼 総務本部本部長 兼 Well-being 推進室室長

■佐々木 裕子

一般社団法人人的資本経営推進協会 代表理事

株式会社チェンジウェーブグループ 代表取締役社長

■佐藤 寛之 氏

株式会社カオナビ 代表取締役社長 Co-CEO

■篠田 真貴子 氏

エール株式会社 取締役

■冨樫 智昭 氏

株式会社リンクアンドモチベーション 組織開発本部 企画室 エグゼクティブディレクター

■野澤 比日樹

一般社団法人人的資本経営推進協会 代表理事

株式会社ZENKIGEN 代表取締役CEO

■平松 浩樹 氏

富士通株式会社 取締役執行役員SEVP CHRO

■藤沢 卓己 氏

三井住友トラストグループ株式会社 執行役常務

■藤田 亜矢子

JPモルガン証券株式会社 チーフエコノミスト

一般社団法人人的資本経営推進協会 理事

■村尾 祐一 氏

野村アセットマネジメント株式会社 常務 CIO

■村澤 典知 氏

パーソルホールディングス株式会社 サステナビリティ本部長 兼 コミュニケーション本部長

後援 / 協賛

【後援】

金融庁

経済産業省

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人 ピープルアナリティクス＆HRテクノロジー協会

HR NOTE（ jinjer株式会社 ）



【協賛】

株式会社カオナビ

株式会社グロービス

株式会社コテラス

コミューン株式会社

株式会社ストリートスマート

株式会社SmartHR

ドコモgacco

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

株式会社日本経済新聞社 人財・教育事業ユニット

パブリックゲート合同会社

森ビル株式会社

株式会社ラフール

株式会社リーディングマーク

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社ログラス

株式会社ワンキャリア

参加希望の方へ

本イベントは、オンラインであればどなたでもご参加可能です。ぜひご参加ください。

【参加費用】オンライン 3,000円（税別）

▼こちらからお申し込みいただけます。

https://hc-m-org20241127.peatix.com

取材希望の方へ

参加を希望される方は【11月26日(火)まで】に下記の専用入力フォームに入力をお願いいたします。

https://forms.gle/yJh9bYfBWLQPQo779

【一般社団法人人的資本経営推進協会とは】

一般社団法人人的資本経営推進協会は、従業員が持つ知識や能力を「資本」とみなして、持続的な企業価値の向上につなげる新しい経営の在り方＝「人的資本経営」を研究・発信するため、2022年10月17日に設立いたしました。

URL：https://hc-m.org/

【一般社団法人人的資本経営推進協会 概要】

社名 一般社団法人人的資本経営推進協会

所在地 〒106-0032 東京都港区六本木7丁目4-4 六本木アートシェル4F

設立 2022年10月17日