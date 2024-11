『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」12月4日(水) 24時にグローバルリリース&12月3日(火) 14時より事前ダウンロードが決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。

■『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」

12月4日(水) 24時にグローバルリリース決定!12月3日(火) 14時より事前ダウンロード開始

『リネージュ』シリーズ最新作となる「Journey of Monarch - 君主の道」は、12月4日(水) 24時にグローバルリリースが決定しました。

リリース日の決定にあわせて、12月3日(火) 14時よりゲームの事前ダウンロードを開始します。

さらに、「Journey of Monarch - 君主の道」のリリース日決定を記念して、ハリウッド俳優「ティモシー・シャラメ」氏を起用した最新映像「[Journey of Monarch - 君主の道] リリース日発表:THE KING OF ADEN」を公開しました。

「ティモシー・・シャラメ」氏が「アデンの王」として登場し、英雄たちを率いて旅に出る様子が描かれています。

血盟単位の団結よりも個人の行動が重要となる「Journey of Monarch - 君主の道」の特徴を感じられる映像となっていますので、ぜひご覧ください。

最新映像は「Journey of Monarch - 君主の道」公式YouTubeチャンネルでご確認いただけます。

≪最新映像「[Journey of Monarch - 君主の道] リリース日発表:THE KING OF ADEN」≫

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F0Xkql8USbM ]

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式X、公式YouTubeでご確認いただけます。

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫

https://journey.plaync.com

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫

https://x.com/Journey_ncsoft

≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式YouTubeはこちら≫

https://www.youtube.com/@Journey_NC

タイトル名:Journey of Monarch - 君主の道

対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows

開発/運営:NCSOFT

リリース予定日:2024年12月4日(水) 24時

公式サイト:https://journey.plaync.com

日本公式X(旧Twitter):https://x.com/Journey_ncsoft

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Journey_NC

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353

Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen

コピーライト:(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年11月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。