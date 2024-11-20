『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」12月4日(水) 24時にグローバルリリース&12月3日(火) 14時より事前ダウンロードが決定！

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エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。



■『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」


12月4日(水) 24時にグローバルリリース決定！12月3日(火) 14時より事前ダウンロード開始




『リネージュ』シリーズ最新作となる「Journey of Monarch - 君主の道」は、12月4日(水) 24時にグローバルリリースが決定しました。


リリース日の決定にあわせて、12月3日(火) 14時よりゲームの事前ダウンロードを開始します。



さらに、「Journey of Monarch - 君主の道」のリリース日決定を記念して、ハリウッド俳優「ティモシー・シャラメ」氏を起用した最新映像「[Journey of Monarch - 君主の道] リリース日発表：THE KING OF ADEN」を公開しました。


「ティモシー・・シャラメ」氏が「アデンの王」として登場し、英雄たちを率いて旅に出る様子が描かれています。


血盟単位の団結よりも個人の行動が重要となる「Journey of Monarch - 君主の道」の特徴を感じられる映像となっていますので、ぜひご覧ください。


最新映像は「Journey of Monarch - 君主の道」公式YouTubeチャンネルでご確認いただけます。


≪最新映像「[Journey of Monarch - 君主の道] リリース日発表：THE KING OF ADEN」≫


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F0Xkql8USbM ]

「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式X、公式YouTubeでご確認いただけます。


≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫


https://journey.plaync.com


≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫


https://x.com/Journey_ncsoft


≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式YouTubeはこちら≫


https://www.youtube.com/@Journey_NC



タイトル名：Journey of Monarch - 君主の道


対応プラットフォーム：iOS/Android/Windows


開発/運営：NCSOFT


リリース予定日：2024年12月4日(水) 24時


公式サイト：https://journey.plaync.com


日本公式X(旧Twitter)：https://x.com/Journey_ncsoft


YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Journey_NC





App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353


Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagen


コピーライト：(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.


※当プレスリリースの内容は2024年11月20日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。