おめでたく上品で雅やかな琴の音色が奏でる、 祝いの音楽の定番・名曲を集めた「祝いの琴 ～春の海～」11月20日発売及びデジタル配信開始！

日本コロムビア株式会社

今作は、〈日本の心、和のしらべ〉として、「お琴」の調べが慶びの気持ちを一層ひきたてる、お正月や祝いの席等に役立つ祝賀・慶寿の人気曲・定番集。

特筆すべきは、箏曲家、作曲家である沢井忠夫と尺八演奏家で人間国宝の山本邦山によるレジェンド競演「春の海（LIVE）」の初CD化である。

1992年5月9日 熊本県山鹿市八千代座での緊張感あふれるライブ音源が収められている。

この他、人間国宝など日本を代表する演奏家による名演を計14曲収録。

ブックレットには、竹内道敬（元国立音楽大学教授）、谷垣内和子（邦楽研究家）、久保田敏子（京都市立芸術大学名誉教授）らの曲解説があり、それぞれの曲に対する理解が深められる。

作品タイトル：祝いの琴 ～春の海～

発売日：2024年11月20日

規格番号：COCJ-42338

価格：\2,300（税抜価格\2,091）

【収録内容】

１．春の海（LIVE） 6：25

箏：沢井忠夫／尺八：山本邦山☆

＊初CD化：１９９２年５月９日 熊本県山鹿市八千代座にて収録

2．六段 5：25

箏：初代 米川敏子☆

3．千鳥の曲 4：57

箏：初代 米川敏子☆、米川めぐみ

4．黒田節 3：35

箏：絹の会

5．お江戸日本橋 3：12

箏：初代 米川敏子☆、米川めぐみ、米川裕枝（二代 米川敏子）

6．一月一日 3：45

箏：絹の会

7．今様 3：17

箏：初代 米川敏子☆、米川めぐみ、米川裕枝（二代 米川敏子）

8．新高砂 7：07

箏：山登松和、大間隆之／石笛・笙・笏拍子・鞨鼓：芝 祐靖、伶楽舎

9．越天楽 3：11

箏：絹の会

10．五段砧 12：38

箏：山登松和、二代目 富山清琴☆／尺八：山本邦山☆

11．春の曲 8：42

箏：山登松和、萩岡松韻

12．八千代獅子 4：41

箏：初代 米川敏子☆、米川裕枝（二代 米川敏子）／笛：中川善雄／囃子：堅田喜三久☆社中

13．明治松竹梅 5：29

箏：二代目 富山清琴☆、富成清女

14．さくら変奏曲 6：49

箏：（第一箏）砂崎知子、（第二箏）野口悦子、（十七弦）森 千恵子

【収録時間】79分43秒

☆…人間国宝

ブックレット：楽曲解説付き

解説：竹内道敬（元国立音楽大学教授）､谷垣内和子（邦楽研究家）､久保田敏子（京都市立芸術大学名誉教授）､青山一之（音楽プロデューサー）

山本邦山プロフィール https://columbia.jp/artist-info/houzan/prof.html

沢井忠夫プロフィール https://columbia.jp/artist-info/sawaitadao/prof.html

〈商品情報〉 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42338/

〈配信サイトまとめ＞ https://va.lnk.to/iwainokoto