世代も世界も超えて愛される、サンリオの人気キャラクター。大丸札幌店に『Hello Kitty 50th Anniversary Market』が北海道初登場。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

株式会社サンリオのキャラクターで2024年に50周年を迎えたハローキティ。世代を超えて、世界中で愛されて続けている人気キャラクターの50周年アニバーサリーイヤーを記念した大型ショッピングイベントを開催します。本展は、7月2日のジェイアール京都伊勢丹を皮切りに、全国8ヶ所の百貨店を巡回するイベントで、大丸札幌店は6ヶ所目の開催となります。

会場では、50周年を記念してデザインされた商品やフォトスポットが登場。ここでしか手に入らない限定品を含め、約2,000点を超えるバラエティ豊かなラインアップが揃います。

(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985

Hello Kitty 50th Anniversary Market

Hello Kitty 50th Anniversary Market 限定商品

【札幌会場限定】吸水コースター 税込1,320円

※こちらの商品はお一人様一個までのご購入に限らせていただきます。

HELLO KITTY 50th トートバッグ 税込2,750円

FITタグ(イニシャルA~Z)全3種、FITタグ(絵柄)全24種 各税込770円

クリアミニ色紙 ハローキティ 全12種 各税込330円

横浜文明堂どら焼き 3個入り 税込1,188円

大丸札幌店 先行発売商品

ラウンドポーチ BL みずいろ ハローキティ 税込2,970円

ぬいぐるみパスケース みずいろ ハローキティ 税込2,684円

※画像はイメージです。 ※価格はすべて税込です。

※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります。 ※品切れの際はご容赦ください。

■『Hello Kitty 50th Anniversary Market』特設サイト:

https://dmdepart.jp/museum/sapporo/kitty50th/(https://dmdepart.jp/museum/sapporo/kitty50th/?_gl=1*1ve99v2*_gcl_au*MTQ2NzY5NzkwNS4xNzI3NzQ4MDI1*_ga*NTg3MTU5NjY4LjE3MzA0Mjk5OTk.*_ga_HLWL32T03Q*MTczMTM5OTc5NC4xNS4xLjE3MzEzOTk5NDguNjAuMC4w&_ga=2.58953833.533507373.1731294738-587159668.1730429999)