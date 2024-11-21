田中圭出演舞台やテレビ初放送のミュージカルも！「′24年公演舞台プレイバックSP」12月特集放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社『CROSS ROAD～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～』（木内健人出演回）

CS放送「衛星劇場」では、「‘24年公演舞台プレイバックSP」と題して、2024年に上演された舞台18作品を、12月に放送します。

田中圭主演の舞台「Medicine メディスン」、林遣都主演のM&Oplaysプロデュース「帰れない男～慰留と斡旋の攻防～」など話題のステージがラインナップ。こまつ座「夢の泪」、舞台「カルメン故郷に帰る」、ミュージカル『CROSS ROAD～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～』（木内健人出演回） はテレビ初放送です。

ぜひご覧ください！

‘24年公演舞台プレイバックSP

12月1日(日)

午前11：30 三上博史 歌劇 ― 私さえも、私自身がつくり出した一片の物語の主人公にすぎない ―

【出演：三上博史 他】

午後1：15 舞台「西遊記」

【出演：片岡愛之助、小池徹平、戸次重幸、加藤和樹、村井良大、中山美穂、松平健 他】

午後4：15 舞台「う蝕」

【出演：坂東龍汰、近藤公園、綱啓永、正名僕蔵、新納慎也、相島一之】

午後6：30 こまつ座「夢の泪」 ※テレビ初放送

【出演：ラサール石井、秋山菜津子、瀬戸さおり、久保酎吉、粕谷吉洋、板垣桃子、藤谷理子、前田旺志郎 他】

こまつ座「夢の泪」撮影：宮川舞子

12月7日(土)

午後5：30 M&Oplaysプロデュース「帰れない男～慰留と斡旋の攻防～」

【出演：林遣都、藤間爽子、柄本時生 他】

午後10：45 舞台「笑わせんな」

【出演：浜中文一、山下リオ、鳥越裕貴、松島庄汰、岐洲匠 他】

「帰れない男～慰留と斡旋の攻防～」撮影：宮川舞子

12月8日(日)

午後3：00 舞台「あゝ同期の桜」

【出演：渋谷天笑、岡本悠紀、錦織一清 他】

午後5：30 舞台「カルメン故郷に帰る」※テレビ初放送

【出演：藤原紀香、横山由依、徳重聡、福田転球、石倉三郎、渋谷天外】

舞台「カルメン故郷に帰る」(C)松竹

12月14日(土)

午後7：30 イッツフォーリーズ公演 ミュージカル「鉄鼠の檻」（北村諒 出演回）

【出演：小西遼生、北村諒 他】

12月15日(日)

午前10：45 ミュージカル『CROSS ROAD～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～』（相葉裕樹出演回）

【出演：中川晃教、相葉裕樹、有沙瞳、元榮菜摘、坂元健児、山寺宏一、春野寿美礼 他】

午後1：30 ミュージカル『CROSS ROAD～悪魔のヴァイオリニスト パガニーニ～』（木内健人出演回）※テレビ初放送

【出演：中川晃教、木内健人、加藤梨里香、元榮菜摘、坂元健児、畠中洋、春野寿美礼 他】

午後4：30 イッツフォーリーズ公演 ミュージカル「鉄鼠の檻」（横田龍儀 出演回）

【出演：小西遼生、横田龍儀 他】

午後7：15 PARCO PRODUCE 2024「ハムレットQ1」

【出演：吉田羊、飯豊まりえ、牧島輝、大鶴佐助、広岡由里子、吉田栄作 他】

12月22日(日)

午前11：00 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.1『ハムレット』

【出演：柿澤勇人、吉田鋼太郎 他】

午後2：30 舞台「Medicine メディスン」

【出演：田中圭、奈緒、富山えり子、荒井康太（Drs）】

午後4：15 ミュージカル『モンパルナスの奇跡～孤高の画家モディリアーニ～』

【出演：浦井健治、稲葉友、宮澤佐江 他】

午後6：30 ミュージカル「この世界の片隅に」大原櫻子・村井良大出演回

【出演：大原櫻子、村井良大、桜井玲香、小野塚勇人 他】

舞台「Medicine メディスン」撮影：阪野貴也

12月29日(日)

午前11：15 ミュージカル「この世界の片隅に」昆夏美・海宝直人出演回

【出演：昆夏美、海宝直人、平野綾、小林唯 他】

★「'24年公演舞台プレイバックSP」番組詳細はこちら

https://x.gd/t5dSS

★「'24年公演舞台プレイバックSP」予告動画はこちら

https://youtu.be/D68qB811N34

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