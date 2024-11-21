認定NPO法人キッズドア　2025年1月22日に『子どもの教育格差に関するシンポジウム 』を開催・参加者を募集

特定非営利活動法人キッズドア[画像1: https://prtimes.jp/i/100140/60/resize/d100140-60-56e27f7ee25de21ba190-2.jpg ]認定NPO法人キッズドアは、2025年1月22日に「子どもの教育格差に関するシンポジウム」を開催いたします。本シンポジウムでは、東京都立大学教授子ども・若者貧困研究センター長の阿部彩先生より、「こどもの貧困について」ご講演いただき、教育格差の解決に向け、様々な支援の担い手（政財界、アカデミア、ソーシャルセクター等）が一堂に会し、現況の課題を共有するとともに、相互の連携強化について、活発な意見交換を行います。 子ども支援活動にご関心のある企業・行政・NPO等団体の皆様、ぜひこの機会にご参加ください。 実施概要【主催】認定NPO法人キッズドア【協力】株式会社PoliPoli野村不動産ソリューションズ株式会社【日時】 2025年1月22日（水）15:00～17:00 【対象】 子ども支援活動にご関心のある企業・行政・NPO等団体の方 【会場】 野村コンファレンスプラザ日本橋 （東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号YUITO 日本橋室町野村ビル６F大ホール） 【お申込みフォーム】https://forms.office.com/r/YqJWu9RMtc※申込〆切：1月15日（水）12：00【定員】180名（先着順）【プログラム】■司会 塩田真弓氏 株式会社テレビ東京報道局ニュースセンターキャスター キッズドアアドバイザー■挨拶 田村憲久氏 衆議院議員 子どもの貧困対策推進議員連盟会長 教育格差を考えるワーキングチーム 日色 保氏 経済同友会副代表幹事 日本マクドナルド株式会社 代表取締役会長 渡辺由美子氏 こども家庭庁長官 ■基調講演「子どもの貧困について」 阿部 彩氏 東京都立大学教授 子ども・若者貧困研究センター長■パネルディスカッション「教育格差解消に向けての取り組み」 細野豪志氏 衆議院議員 子どもの貧困対策推進議員連盟 教育格差を考えるワーキングチーム座長 日色 保氏 経済同友会副代表幹事 日本マクドナルド株式会社 代表取締役会長 小松 政氏 佐賀県武雄市長 子どもの未来を応援する首長連合会長 渡辺由美子 認定NPO法人キッズドア 理事長【問い合わせ】 認定NPO法人キッズドア 子どもの教育格差に関するシンポジウム事務局担当：長岐・田中 rad@kidsdoor.net【認定NPO法人キッズドアについて】2009 年設立以来、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組んでいます。困窮家庭の小学生～高校生・高校中退した若者を対象に無料学習会や、勉強とともに食事等の生活支援も行う居場所型学習会を、東京とその近郊、及び宮城で展開しています。コロナ禍で困窮する子育て家庭が急増した2020 年からは「ファミリーサポート」というシステムを作り、ご登録いただいた全国の子育て家庭を対象に情報支援や食料・文房具支援などを行っています。理事長渡辺由美子は、内閣府こども家庭庁こども家庭審議会こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会臨時委員、厚生労働省 社会保障審議会・生活困窮者自立支援及び生活保護部会委員など政府委員も務めています。https://kidsdoor.net/[画像2: https://prtimes.jp/i/100140/60/resize/d100140-60-8555ac27f88017453142-2.jpg ]