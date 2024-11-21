工場、学校、研究施設のセキュリティ対策に！個別管理できるスマートフォン保管庫を発売

サンワサプライ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-cde41b26008393b46adc-0.jpg ]【掲載ページ】品名：個別管理用スマートフォン保管庫品番：CAI-CABSP68（20台収納・横長・ダイヤル錠）/CAI-CABSP69（20台収納・縦長・ダイヤル錠）/CAI-CABSP70（10台収納・シリンダー錠）標準価格：62,150円（税抜き 56,500円）～124,630円（税抜き 113,300円）製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CAI-CABSP6820台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫工場・学校・研究施設など、業務用・個人用問わずスマートフォンを保管する際に便利な保管庫です。20台個別に収納でき、個人ベースでの管理が可能です。※CAI-CABSP70には10台の収納ができます。[画像2: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-4ccb906c42032caeee76-1.jpg ]セキュリティ性の高いダイヤル錠（CAI-CABSP68・CAI-CABSP69）暗証番号を設定できるダイヤル錠なので、使用者が鍵を持つ必要がなく、紛失の心配がありません。万が一、番号が分からなくなっても、管理者が番号検索キーを使用して暗証番号を確認できるので安心です。[画像3: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-492bbf99ac8ff26f88ae-2.jpg ]しっかり施錠できるシリンダー錠（CAI-CABSP70）鍵の番号は全100種あり、セキュリティ面も安心です。[画像4: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-b8590bdaf4c81ffd8623-3.jpg ]スマートフォンを収納したまま充電ができる背面にはタップ収納スペースがあり、省スペースで電源を取ることができます。収納部の背面にはタップからの配線を通せるケーブル口があるので、収納したまま充電できます。※タップは付属しておりません。別途ご購入ください。[画像5: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-4ee52ceecdca11ee49fe-4.jpg ]アクリル板のネームプレート付き使用者の名前や保管している機器名を目視で管理できます。[画像6: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-e323219f2f22c880a501-5.jpg ]上下左右に連結できる保管機器が多い場合の複数導入時にも、一体化して使用できます。[画像7: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-3a9cfe1a197d5712e1d3-6.jpg ]底面アジャスターを標準装備設置場所の状況によるガタつきを防ぎます。[画像8: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-37133db3a8d517e9bd38-7.jpg ]セキュリティワイヤー用フック装備保管庫ごと盗難されるのを防ぎます。[画像9: https://prtimes.jp/i/11495/5072/resize/d11495-5072-292becea1d89ce9feac3-8.jpg ]ラインナップ20台収納で横長の「CAI-CABSP68（ダイヤル錠）」、20台収納で縦長の「CAI-CABSP69（ダイヤル錠）」、10台収納の「CAI-CABSP70（シリンダー錠）」をご用意しています。10台収納のダイヤル錠タイプ「CAI-CABSP51」も好評発売中です。---------------------------------【関連ページ】機器収納キャビネット（タブレット・スマートフォン・ノートパソコン）https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/notePCcabi/index.html工場への製品導入をご提案！工場・製造業向けサプライhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/koujou/index.htmlスマートフォンアクセサリhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/index学校教育をサポート！文教サプライ特集https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bunkyou/index.htmlサンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAI-CABSP68https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAI-CABSP69https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CAI-CABSP70■サンワサプライ WEBサイトhttps://www.sanwa.co.jp/■サンワサプライ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/■サンワサプライ Xhttps://twitter.com/sanwainfo■サンワサプライ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP■YouTube公式チャンネルhttp://sanwa.jp/youtube---------------------------------