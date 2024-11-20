「物流課題対応型 自走式立体駐車場」を発売（ニュースリリース）

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの大和リース株式会社(本社：大阪市中央区、社長：北 哲弥)は、1階部分に大型車専用駐車スペース、2階以上に普通乗用車専用駐車スペースを設けた自走式立体駐車場を開発し、11月20日より販売を開始します。

近年、EC（電子商取引）市場の普及に伴い、宅配便の取り扱い個数が増加し続けているなか、物流・運送業界の2024年問題としてトラックドライバーの労働環境改善が求められています。その結果、運転時間制限などにより高速道路のサービスエリアでは、大型車の長時間駐車による駐車スペース不足といった新たな問題が発生しています。「物流課題対応型 自走式立体駐車場」は、限られた敷地のなかで、駐車スペースの拡充と効率的な利用を実現します。

「物流課題対応型 自走式立体駐車場」完成予想パース ※イメージであり、実際とは異なる場合があります。

■「物流課題対応型 自走式立体駐車場」のポイント

・物流運送業・倉庫業・製造業・サービスエリア等で大型車・普通乗用車の駐車スペース不足の解消

・休憩施設（休憩所・シャワー室・トイレ）設置による労働環境の改善

・太陽光発電システムを搭載することでＣＯ２排出量の削減、災害時などのＢＣＰ対策、自家消費型太陽光発電導入により企業価値の向上

・津波や豪雨災害の避難場所として活躍

・洗車場や休憩室、シャワー室、積み替えスペースなど、さまざまなレイアウトが可能

・国土交通大臣認定駐車場なら、防火設備の要件緩和や建築確認申請の迅速化が期待でき、工期短縮やコスト削減が可能

■商品概要

発売日：2024年11月20日（水）

販売地域：全国

販売目標：50億円／年

構造：鉄骨造

ホームページ：https://www.daiwalease.co.jp/proposal/pk_logistics.html

■モデルプラン

階数：5層5段

商品：個別認定型

車室数：大型車11台（1階に駐車）、普通乗用車140台（2階～5階に駐車）

延床面積：約6,900平方メートル

標準機能：エレベーター、休憩所、洗車スペース、駐輪場、消火設備、換気設備

オプション機能：EV充電器、壁面緑化、太陽光パネル、木目調ルーバー、積み替えスペース、トイレ・シャワー室、フォークリフトスペース、コンテナスロープ置場

■屋内イメージ ※実際とは異なる場合があります。

■屋外イメージ ※実際とは異なる場合があります。

■大和リース 自走式立体駐車場のラインナップ

・「にぎわい創出型 自走式立体駐車場」

https://www.daiwalease.co.jp/proposal/pk_playground.html

・「環境配慮型 自走式立体駐車場」

https://www.daiwalease.co.jp/proposal/pk_denro.html

・「ソーラーパネル搭載型 自走式立体駐車場」

https://www.daiwalease.co.jp/proposal/pk_solar.html