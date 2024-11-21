「Pixio」より パステルカラーモニターと合わせて使えるパステルブルーとパステルピンクのHDMIケーブルを2024年11月22日（金）より新発売

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1350/resize/d9971-1350-5d1575e8422113273e67-0.jpg ]PXH212BL(パステルブルー) ／ PXH212PK(パステルピンク)価格：2,254円(税込2,480円)公式ストア:https://pixiogaming.jp/products/pxh212bblAmazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D3KWYYTB楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxh212bw/Yahoo！ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxh212b.html[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1350/resize/d9971-1350-de0aa193275d8dd5f11d-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1350/resize/d9971-1350-b517c4d77ad1d44595bf-2.jpg ]■製品特長・淡い色合いのデスク環境にも馴染むパステルブルー、パステルピンクカラーでデスク環境にこだわる方にピッタリ・Pixioのパステルカラーモニターと同色なので合わせて使える・ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用・HDMI2.1の規格(HDMI type A)により、8K 60Hz／4K 120Hzにも対応。どんなゲームもほぼOK■発売記念セール概要セール期間：2024年11月22日(金)～12月8日(日)会場：Pixio全店通常価格2,480円(税込)→特価:1,984円(税込)「PXH212BL」と「PXH212PK」を対象とした20%OFFセールを開催します。本セールをきっかけに、ぜひPixioの製品をご体験ください。■Pixioとは[画像4: https://prtimes.jp/i/9971/1350/resize/d9971-1350-f74459f595570a45b600-5.png ]Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。 ■販売店舗一覧Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/Pixio Amazon店：https://amzn.to/3CoiHWmPixio 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/Pixio Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/■Pixio公式SNSアカウントX（旧Twitter）： https://twitter.com/pixiojapanYoutube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBgtwitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan■会社概要会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）設立 ：1998年5月代表者 ：代表取締役社長 水島 育大所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL ：https://hamee.co.jp