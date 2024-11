【イベントレポート】東京ｅスポーツフェスタ2025プレイベント in 多摩

東京eスポーツフェスタ実行委員会

東京eスポーツフェスタ実行委員会は、2025年1月、eスポーツの競技大会と関連産業展示会等で構成するイベント「東京eスポーツフェスタ2025」を実施します。

このたび11月9日(土)にイオンモールむさし村山 3Fサウスブリッジにて多摩地域でのeスポーツの普及や東京eスポーツフェスタ2025の機運醸成等を目的に、「東京eスポーツフェスタ2025 in 多摩」を開催し、「プログラミング体験教室」と「eスポーツ体験会」を実施しました。

【プログラミング体験教室】「ぷよぷよ」を題材としたプログラミング体験会を実施!

昨今、教育現場での活用も話題となるeスポーツ、今回は「ぷよぷよプログラミング」を用いた体験会を実施しました。普段多くの方がプレイする「ぷよぷよ」を題材に、コードを編集することでゲームの挙動が大きく変わることを学習いただきました。参加者からは「普段やっているゲームが、こんなにたくさんの文字で作られているのは知らなかった。ぷよの速さが変わったり色が変わったりして面白かった。」などと、プログラミングに対する学びを深めた様子でした。

また参加した子どもの保護者からも「私自身もはじめて体験して一見難しそうだったが、子どもたちは教室を通じてすらすらと楽しんでいるようで驚いた。」と、「eスポーツ」の教育活用の価値を認識されていました。

(C)SEGA (C)Asial Corporation

【eスポーツ体験会】「パワフルプロ野球」のホームランアタックを実施!

東京eスポーツフェスタ2025の競技種目に採用されている「パワフルプロ野球」シリーズ、本イベントでは「パワフルプロ野球2024-2025」の体験会を実施し、多くの方々がeスポーツを体験しました。今回体験したホームランアタックモードでは、決められた球数のハイスコアを狙うというもので、本体験会では2人による対戦形式を採用し、体験者同士でスコアを競いました。

体験者の中には全球ホームランを打つ猛者も現れました。またスコアが拮抗し、最終球にて決着がつくような対決もあり、シンプルなルールながらも白熱した戦いが繰り広げられ、eスポーツの魅力を体感していただきました。兄弟や友人、親子で対決を楽しんでいただき、体験者からは「はじめて体験したが、慣れるとホームランを打てるようになって楽しかった。」と、熱中した様子でした。

東京eスポーツフェスタ2025の開催をご案内

プレイベント会場では、普段eスポーツと関わりの無い方や東京eスポーツフェスタをご存じない方々にも当フェスタの魅力を感じていただくための取組として、東京eスポーツフェスタ2025の開催内容等を紹介するパネル展示を行いました。当日フェスタ会場にて、多くのお客様とお会いできることを楽しみにしておりますので、是非お越しください!

eスポーツ競技大会実施概要

eスポーツ競技大会は、以下6種目で実施し、各部門1位の参加者・チームに“東京都知事杯”を贈呈します。

競技種目名:WBSC eBASEBALL(TM) パワフルプロ野球

使用機器:[Nintendo Switch(TM)/ PlayStation(R)4]

※決勝大会は[Nintendo Switch(TM)]を使用

メーカー:コナミデジタルエンタテインメント

内容等:本格的な野球の駆け引きを楽しめる野球・育成ゲーム

部門:◯オープン(小学生以上)

競技種目名:グランツーリスモ7

使用機器:[PlayStation(R)5/PlayStation(R)4]

※決勝大会は[PlayStation(R)5]を使用

メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

内容等:シンプルなルールと操作で誰でも気軽にeモータースポーツを体験できるリアルドライビングシミュレーター

部門:◯オープン(小学生以上)

競技種目名:太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル

使用機器:[Nintendo Switch(TM)/太鼓とバチ for Nintendo Switch]

メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

内容等:音楽のリズムに乗って流れてくる音符に合わせてバチを使い太鼓の面とフチを叩き、高得点を目指す和太鼓リズムゲーム

部門:○一般部門(小学生以上)○親子部門(小中学生とその保護者)

競技種目名:パズドラ

使用機器:[スマートフォン]

メーカー:ガンホー・オンライン・エンターテイメント

内容等:同じ属性のドロップを縦か横に3つ以上並べて消して敵モンスターを攻撃し、ダンジョンクリアを目指すパズルRPG

部門:◯オープン(小学生以上)

競技種目名:ぷよぷよeスポーツ

使用機器:[Nintendo Switch(TM)]

メーカー:セガ

内容等:上から落ちてくる同じ色の「ぷよ」を4つ以上つなげて消すことで対戦相手を攻撃するアクションパズルゲーム

部門:◯オープン(小学生以上)

競技種目名:モンスターストライク

使用機器:[スマートフォン]

メーカー:MIXI

内容等:複数人で協力プレイ!モンスターを指で引っ張って敵モンスターに当てて倒すアクションRPG

部門:◯オープン(小学生以上)

※各競技種目の参加者の募集については、公式WEBサイトで、今後、随時、ご案内いたします。

Official licensed videogame of World Baseball Softball Confederation (C)Konami Digital Entertainment "eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。/(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.Developed by Polyphony Digital Inc.Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved./

太鼓の達人(TM)ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc./(C) GungHo Online Entertainment,Inc. All Rights Reserved./(C)SEGA/(C)MIXI

フェスタ開催概要

名称:東京eスポーツフェスタ 2025

日程:令和7年1月10日(金曜日)から12日(日曜日)まで

会場:

東京ビッグサイト南1・2ホール(江東区有明 3-11-1)

公式WEBサイト(https://tokyoesportsfesta.jp)

動画配信サイト(YouTube、ニコニコ生放送、OPENREC.tv、Twitch 等)

公式WEBサイト:

公式WEBサイトを本日からリニューアルします。

本WEBサイトにおいて、競技大会の参加者募集・

関連産業展示会の出展者募集等の情報を随時提供していきます。

主催:

東京eスポーツフェスタ実行委員会

【構成】東京都/(一社)日本eスポーツ連合、(一社)コンピュータエンターテインメント協会、

(一社)日本オンラインゲーム協会、(株)東京ビッグサイト

コンセプト:

○子どもから高齢者まで誰もが参加でき、楽しめるeスポーツイベントとして裾野を拡大

○eスポーツ関連企業の優れた製品やサービスをPRし、都内中小企業を活性化

○eスポーツをキーワードとして、様々なつながりを創出

企画構成:

○eスポーツの活性化を図る「eスポーツ競技大会」

○eスポーツ関連産業の振興を図る「eスポーツ関連産業展示会」

○eスポーツや関連技術などについて学べる「eスポーツのセミナー・学習企画」他

【お問い合わせ先】

東京eスポーツフェスタ運営事務局

電話:03-6278-7370(平日10~17時)

E-mail:info@tokyoesportsfesta.jp

URL:https://tokyoesportsfesta.jp