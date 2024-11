創業30周年記念 『カフェ・ド・クリエ』×「リラックマ」コラボ！クスッと笑える、ほのぼのとした日常がテーマ。全10種のオリジナルブリキコースターがもらえるキャンペーンを11月27日（水）より開催！

C-United株式会社

C-United株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:友成 勇樹)が運営する『カフェ・ド・クリエ』は、2024年11月30日(土)に創業30周年を迎えます。30周年を記念し、「リラックマ」とコラボした店頭プレゼントキャンペーンを11月27日(水)から実施。さらに、”30”に掛けて、お値段そのままで「イタリア栗のモンブラン」を30%増量した「30thイタリア栗のモンブラン」も同日より数量限定で新発売いたします。

・お茶目なキャラクターたちの掛け合いがたまらない!

カラフルな「オリジナルブリキコースター」は、全10種類。シークレットデザインも!

本キャンペーンでは、お会計750円以上(税込)のレシート2枚をレジにてご提示いただくと、ランダムでオリジナルブリキコースターを1枚プレゼントいたします。コースターは全10種(シークレットを含む)。カラフルな色使いのため、テーブルを華やかに彩り、食卓を明るい雰囲気にしてくれます。さらに、ドリンクの水滴やシミがついてもさっと拭き取ることができるため、日々のお手入れが簡単です。

柄には、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマが登場。リラックマの上に乗りジュースを飲むコリラックマや、蜂蜜を頭に乗せて走るチャイロイコグマを後から追いかけて掃除をするキイロイトリなど、クスッと笑える可愛らしいデザインになっています。

・「ブリキコースター」デザイン詳細(抜粋)

▲リラックマの上に乗り、ジュースを飲むコリラックマ。協力してジュースを飲む二人の姿がキュート。▲転んでアイスをこぼしてしまうコリラックマと、アイスをかけられてしまったリラックマ。リラックマのなんとも言えない表情に注目。▲ピザを運ぶキイロイトリとピザを食べてしまうチャイロイコグマ。お茶目なチャイロイコグマの姿がポイント。▲仲良く整列するキイロイトリたち。見つめるリラックマの背中のチャックからのぞく、水色の水玉模様がキュート。▲ペットボトルを持つリラックマ。そのボトルの上には、ちょこんと立つキイロイトリも。▲蜂蜜を頭に乗せて走るチャイロイコグマを、後から追いかけて掃除するキイロイトリ。そのシュールさが心くすぐる可愛さ。▲眠るリラックマの布団に潜り込むチャイロイコグマとコリラックマ。布団から飛び出すおしりがチャーミング。

・30%増量※!30周年を祝う特別な「30thイタリア栗のモンブラン」も新発売!

『カフェ・ド・クリエ』30周年を記念し、お値段そのままで「イタリア栗のモンブラン」を30%増量した「30thイタリア栗のモンブラン」を11月27日(水)より数量限定で新発売いたします。

「イタリア栗のモンブラン」はスイーツカテゴリー人気NO.1の売れ筋商品で、販売開始から13年目のロングセラー商品です。スポンジ生地の上には、イタリア栗を約85%使用した濃厚なマロンクリーム、マロンホイップがたっぷり。甘さが控えめで、バランスがよく定番の美味しさが味わえる一品です。

この冬限定のリッチな味わいをぜひお楽しみください。

※当社従来品との比較

▪プレゼントキャンペーン概要

お会計750円(税込)以上のレシート2枚で、リラックマの「オリジナルブリキコースター」を1枚プレゼントいたします。

・キャンペーン名:カフェ・ド・クリエ 30thキャンペーン

・実施期間:2024年11月27日(水)~2025年2月28日(金)

・実施店舗:全国『カフェ・ド・クリエ』店舗

・特設サイト:https://c-united.co.jp/crie/campaign/30th/

・店舗検索 :https://c-united.co.jp/search/cc/

<ご留意事項>

・レシートの合算は不可です。レシートは破棄しないようご注意ください。

・オリジナルブリキコースターの種類はランダムとなります。お選びいただくことはできません。

・各店舗の在庫がなくなり次第終了となります。

・Uber Eats・モバイルオーダーは対象外となります。

・「カフェ・ド・クリエ」全店のレシートが対象となります。

・画像はイメージです。

・Xフォロー&リポストキャンペーン概要

『カフェ・ド・クリエ』公式X(@cafedecrie_pr)をフォローいただき、期間内に対象の投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で30名様に「オリジナルブリキコースター10種コンプリートセット」をプレゼント。リラックマや仲間達いずれかの巾着に入れてお届けいたします。

・応募期間:2024年11月27日(水)~2024年12月3日(火)

・賞品:オリジナルブリキコースター10種コンプリートセット

・当選発表方法:『カフェ・ド・クリエ』公式XアカウントからDMにてご連絡

・リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒に OL のカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

・詳細URL:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【C-United株式会社について】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客様の日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、11 ブランド約 570 店舗を全国で展開しています。

商号 :C-United株式会社

代表者 :代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 :〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 :カフェチェーンの経営(直営店及びフランチャイズ店舗)/物販事業/食材卸売事業

従業員数 :9,708名(うち社員数848名、2024年1月現在)

展開ブランド: カフェ・ベローチェ/THE SMOKIST COFFEE

珈琲館/珈琲館 蔵/CAFE DI ESPRESSO珈琲館

カフェ・ド・クリエ/カフェ・ド・クリエ ホピタル/カフェ・ド・クリエ リーブル

カフェ・ド・クリエ グラン/カフェ・ド・クリエ プラス/メゾン・ド・ヴェール

【カフェ・ド・クリエについて】

1994年11月に、セルフサービス型※のショップとして名古屋・伏見に第1号店をオープンし、現在全国に約190店舗を展開しています。バラエティ豊富な季節のドリンクやお食事をご提供しています。

※お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと

コーポレートサイト :https://c-united.co.jp

カフェ・ド・クリエHP:https://c-united.co.jp/crie/