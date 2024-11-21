翔泳社の本がお得なキャンペーン開催！12/5までPDF版電子書籍が50％ポイント還元
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区⾈町5、社長：佐々木幹夫）の運営する公式通販サイトSEshopは、 2024年11月21日（木）から12月5日（木） までPDF版電子書籍の一部新刊を含む1600タイトル以上が50%ポイント還元となる「SEshop PDF版電子書籍50％ポイント還元祭」を開催します。
▼キャンペーン特設ページ
https://www.seshop.com/campaign/point/20241121
SEshopは、IT書・ビジネス書をはじめ、資格書や実用書まで幅広いラインナップを展開する翔泳社の公式通販サイトです。12月5日 まで、デバイスの種類を問わず利用できるPDF形式の電子書籍を購入すると、本体価格の50％をポイント還元するキャンペーンを開催します。貯まったポイントは1ポイント＝1円として次回のお買い物から使えます。
■注目タイトル
『心理学に基づく質問の技術』
販売価格：\1,848（税込）→840pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26567
『Google Colaboratoryで学ぶ！あたらしい人工知能技術の教科書 第2版 機械学習・深層学習・強化学習で学ぶAIの基礎技術』
販売価格：\3,850（税込）→1,750pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26544
『思考の5分ドリル 3つの思考法と24のビジネスフレームワーク』
販売価格：\1,980（税込）→900pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26542
『ビジネスパーソンのための使われ続けるダッシュボードづくりの教科書』
販売価格：\2,420（税込）→1,100pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26537
『情報処理教科書 ネットワークスペシャリスト 2025年版』
販売価格：\3,278（税込）→1,490pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26499
■キャンペーン概要
SEshop PDF版電子書籍50％ポイント還元祭
実施期間：2024年11月21日(木) ～12月5日(木)
内容：翔泳社のPDF版電子書籍1600タイトル以上が公式通販サイトSEshopで50％ポイント還元
▼キャンペーン対象商品はこちら
https://www.seshop.com/campaign/point/20241121
翔泳社公式通販サイトSEshopとは
出版社の翔泳社が運営するネットショップ。IT技術書・ビジネス書・資格書・趣味/実用書から電子書籍・調査データ・定期誌・イベント・セミナーまで幅広く豊富な品揃えしています。限定商品PDF版電子書籍も販売しています。https://www.seshop.com/