ステーキガストに999円（税込1,099円）の熟成ステーキが4種登場！企業努力で価格以上の肉体験！
株式会社すかいらーくホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-0e3789c83d3d7965e0b0-11.jpg ]※画像はイメージです【詳細URL】：https://www.skylark.co.jp/steak_gusto/menu/999_steak/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/17486/table/513_1_e7628a8cb93916fc930dfb6d8ca1362e.jpg ]ステーキガスト｜ラインアップ拡充 概要■対象店舗 ステーキガスト全店※一部店舗により販売有無が異なる場合があります■対象期間 2024年11月21日（木）～■対象メニュー《“肩ロース”が新登場！4種の熟成ステーキが999円（税込1,099円）》[画像2: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-e447b152a7dd9b857929-1.jpg ]【NEW！】 熟成肩ロースステーキ（約120g）しっかりとした噛み応え。噛むたびに肉の旨味が溢れ出します。[画像3: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-473f7d0f780f777cc662-2.jpg ]熟成赤身ステーキ（約100g）柔らかく旨味が増した希少部位の「みすじ」を店内で丁寧に手切りをしてご提供します。[画像4: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-811782c92fcc8cd91020-3.jpg ]熟成やわらかカットステーキ（約140g）噛み応えと柔らかさのバランスが絶妙な肩ロースを食べやすく薄切りにカットしました。[画像5: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-c61e5a63a3bbd5dfcce7-11.jpg ]熟成赤身カットステーキ（約120g）熟成した赤身肉を食べやすく丁寧にカット。適度な厚みで旨味と食感のバランスが抜群です。※重量表記は調理前のものです ※カットステーキは下ごしらえで調味液に浸漬しています※ご要望に応じて焼石をお持ちいたします＼【平日ランチ限定！】ライス・パン・スープが食べ放題で“750円（税込825円）”！／[画像6: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-c50d2432b1d17a379975-11.png ]※ランチメニューは平日オープン～17時限定（土・日・祝、一部期間を除く） となります※画像はイメージですステーキガスト ブランド情報●ステーキガストホームページ URL ： https://www.skylark.co.jp/steak_gusto/アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼●すかいらーくアプリダウンロード URL： https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html各種SNSアカウントはこちら▼●ステーキガストX URL： https://twitter.com/steakgusto029●Instagram URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/●Facebook URL： https://www.facebook.com/skylark.jp/●YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos[画像7: https://prtimes.jp/i/17486/513/resize/d17486-513-54de708f7e50badf4270-11.jpg ]