LDcube、AIの活用が当たり前になってきている情勢を踏まえCrossKnowledgeの新コース「インパクトのあるAIイニシアティブの推進コース１.２.」をリリースします！

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:新井澄人、以下「当社」)は、当社が日本国内のパートナーとして展開するフランスのCrossKnowledge社の新コースのローカライズが完了し、日本国内でリリースすることになりましたので、お知らせします。

当社はCrossKnowledgeの日本国内のパートナーとして展開しております。この度、世界的に高い評価を得ているCrossKnowledgeの新コースのローカライズが完了し、リリースできる運びとなりました。

■新コース概要

概 要:

AIの可能性は幅広く、どこから着手すべきか迷いがちです。世間の誤解に惑わされずにAIの真の可能性をどう見いだすか?AI戦略をどう策定し、AIイニシアティブをどう選択し推進するか?

本コースでは、効果的なAIイニシアティブの策定および始動方法について学習します。AIコンサルタントの経験から得た実際の事例と研究による知見を用いて、インパクトのあるAI活用法を見極めます。

講 師:カヴィータ・ガニサン

カヴィータ・アンナプーラニ・ガニサンはマレーシア生まれの作家、データサイエンティスト、AIコンサルタントであり、人工知能、機械学習、自然言語処理の分野における研究で高く評価されています。

米国ソルトレイクシティを拠点とするAI、生成AI、機械学習コンサルティング会社Opinosis Analyticsの創業者です。

カヴィータは組織のさまざまなチームと協力し、AIを戦略的に統合し、あらゆるイニシアティブから有意義な結果が得られるよう支援しています。『The Business Case for AI: A Leader's Guide to AI Strategies, Best Practices & Real-World Applications』で国際的に知られており、受賞歴もあります。実用的なアプリケーションのためのAIに関し15年以上、テック業界で20年以上の経験を持つカヴィータは、フォーチュン500企業だけでなく、中規模の事業や新たに資金を調達したAIスタートアップのために、複数のAIイニシアティブを成功させてきました。

特にeBay、3M、GitHub、McMaster-Carrと協働し、ブログ記事、コーチングセッション、オープンソースツールを通じて世界中のリーダーや実務家を支援してきました。

カヴィータは、名門大学にてコンピューターサイエンスの学位を取得しています。南カリフォルニア大学で修士号、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校で博士号を取得し、自然言語処理、検索技術、機械学習を専門としています。『Forbes』、『CEOWORLD magazine』、『CMSWire』、『Verizon』、『SD Times』、『Techopedia』、『TED magazine』など多数のメディアで紹介されています。

内容:

コース1.

- AIの可能性- AIの隆盛- AIとは何か?- 産業界の問題にはハイブリッドソリューションを- AI活用を成功させるためのヒント- バイアスのないAIシステムという神話- 精度99%のAIシステムの神話

コース2.

CrossKnowledgeの特徴

- カスタマーサービスをAIで強化する- 製造業におけるAIの活用- AIで意思決定を最適化する- AI成熟度を高めるためのデータと企業文化- AI活用の準備に必要なスキルとインフラストラクチャ- ハイインパクトなAI活用法を見いだす- AIを構築するか購入するか?- AI導入の成功の評価- AI活性化アプローチ

CrossKnowledge社は、フランスに本社を置くデジタルラーニングソリューションカンパニーです。

- 最大28カ国語に対応したグローバルに活用できるLMSを提供している- 750以上の学習コンテンツ、世界有数のビジネススクール教授陣による講義を提供している- 「人的資本管理のアカデミー賞」と言われるBrandon Hall Group の Excellence in Technology Awardで金賞を受賞、Training Industry社のグローバルトップクラスのリーダーシップトレーニングプロバイダーの1社として選出されるなど世界的に高い評価を得ている

ブランドン・ホール・グループについて

Brandon Hall Group は、Learning and Talentの幹部や組織にデータ、調査、洞察、認定を提供する唯一の専門能力開発会社です。人的資本管理 (HCM) の優秀な人材は、新時代に向けた将来性のある従業員育成計画の作成を支援するためにBrandon Hall Group を選択しています。

30年以上にわたり、世界中の組織に権限を与え、優秀性を認め、認定し、1,000万人を超える従業員と幹部の育成に影響を与えてきました。HCM Excellence Awardsプログラムは、学習と才能を評価する組織を初めて表彰したもので、「人的資本管理のアカデミー賞」として知られるゴールドスタンダードです。

Training Industryについて

Training Industryは、学習ビジネスに関する最も信頼される情報源です。当社の権威は、洞察と実用的な情報を同僚と共有する450人以上の専門家寄稿者との深いつながりの上に築かれています。Training Industryのコース、ライブイベント、記事、雑誌、ウェビナー、ポッドキャスト、調査、レポートは、毎年1,000万件を超える業界インタラクションを生み出し、TOP20Training Companies Listsは、ビジネスリーダーが適切なトレーニングパートナーを見つけるのに役立ちます。

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

当社は、世界的に高い評価を得ているCrossKnowledgeの日本国内パートナーとして展開しており、世界的に認められた品質の高い学習ソリューションを日本の多くの企業にお届けしたいと考えております。コロナ禍を経て、オンライン環境を活用した学習も増えてきています。日本国内にいながら、社内にいながら、自宅にいながら、世界最前線の学びができるようになりました。学びの発展、効果的な学びのデザイン、DXの活用を通じて、働く人の成長とお客様の組織の生産性向上に貢献していきたいと考えております。

CrossKnowledge関連情報:https://ldcube.jp/__/tags/CrossKnowledge