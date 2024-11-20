AI・人工知能 EXPOで開催「AI Table」にCynthialy代表 國本・CCO小澤が登壇
法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うCynthialy株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下Cynthialy）は、AI ・人工知能 EXPOにてAINOW主催の「AI Table」に、代表の國本・CCO小澤が登壇することをお知らせいたします。
詳細・申し込みフォームはこちら：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html
■「AI Table」について
Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐をモデレーターに、第一線で活躍する数々のAI著名人をゲストにむかえ、AI革新の「いま」と「未来」をセッションを通じて、2025年の生成AI活用 -RAGからエージェントまでのAI動向を徹底的にお伝えします。
ぜひお気軽にご参加ください。
＜基本情報＞
・開催日 ：11月20日 (水)~11月22日(金)
・会場 ：幕張メッセ展示会場内 特設会場
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
・主催 ：AINOW
・参加費 ：無料
・申込方法：来場登録はこちら(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html)
■登壇セッションについて
テーマ ：生成AIドリブンの組織変革に向けた、生成AI人材育成の取り組みとその効果
登壇日時 ：2024年11月21日（木）16:00～
形式 ：パネルディスカッション
登壇者 ：
SALES ROBOTICS株式会社 AI Innovation室 室長 高木 康介 氏
Cynthialy株式会社 代表取締役 國本知里
Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐（モデレーター）
■株式会社Cynthialyについて
Cynthialyは生成AIの活用・推進変革パートナーです。強みは最先端の生成AIの推進ナレッジ・ノウハウ。社内推進・活用スキルを持つ人材育成、生成AIを事業・社内で活用するための戦略コンサルティングや開発支援まで、一気通貫でサポートいたします。
https://cynthialy.co.jp/
＜会社概要＞
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール403
設立： 2022年10月
代表者： 國本知里
事業内容： 生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業