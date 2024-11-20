AI・人工知能 EXPOで開催「AI Table」にCynthialy代表 國本・CCO小澤が登壇

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Cynthialy株式会社


法人向けの生成AI人材育成・導入変革支援を行うCynthialy株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：國本知里、以下Cynthialy）は、AI ・人工知能 EXPOにてAINOW主催の「AI Table」に、代表の國本・CCO小澤が登壇することをお知らせいたします。



詳細・申し込みフォームはこちら：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html



■「AI Table」について


Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐をモデレーターに、第一線で活躍する数々のAI著名人をゲストにむかえ、AI革新の「いま」と「未来」をセッションを通じて、2025年の生成AI活用 -RAGからエージェントまでのAI動向を徹底的にお伝えします。


ぜひお気軽にご参加ください。



＜基本情報＞


・開催日　：11月20日 (水)~11月22日(金)


・会場　　：幕張メッセ展示会場内 特設会場


　　　　　　〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1


・主催　　：AINOW


・参加費　：無料


・申込方法：来場登録はこちら(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/ai-table.html)



■登壇セッションについて


テーマ　　：生成AIドリブンの組織変革に向けた、生成AI人材育成の取り組みとその効果


登壇日時　：2024年11月21日（木）16:00～


形式　　　：パネルディスカッション


登壇者　　：


SALES ROBOTICS株式会社 AI Innovation室 室長 高木 康介 氏


Cynthialy株式会社 代表取締役 國本知里


Cynthialy株式会社 CCO 小澤 健祐（モデレーター）



■株式会社Cynthialyについて


Cynthialyは生成AIの活用・推進変革パートナーです。強みは最先端の生成AIの推進ナレッジ・ノウハウ。社内推進・活用スキルを持つ人材育成、生成AIを事業・社内で活用するための戦略コンサルティングや開発支援まで、一気通貫でサポートいたします。


https://cynthialy.co.jp/



＜会社概要＞


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール403


設立：　　　2022年10月


代表者：　　國本知里


事業内容：　生成AIの人材育成・導入コンサルティング・活用開発支援事業