駅スタンプアプリ「エキタグ」 福島県・宮城県エリア 阿武隈急行にエキタグデビュー！
株式会社ジェイアール東日本企画
（１）設置駅とスタンプデザイン
スタンプ帳ラベル
（２）スタンプの取得時間・取得場所
- 実施期間 2024年11月23日（土・祝）～2025年3月31日（月）
- 主催箇所 阿武隈急行株式会社
- 対象駅 角田駅、丸森駅、梁川駅、保原駅、福島駅
- 実施概要 対象5駅、全駅達成で記念スタンプをプレゼント（自動付与）
達成スタンプ
◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2024年11月23日（土・祝）より、阿武隈急行にエキタグがデビューします。
◎また、エキタグデビューを記念し、2025年3月31日（月）まで「阿武隈急行エキタグデビュースタンプラリー」を開催します。
■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大
（１）設置駅とスタンプデザイン
スタンプ帳ラベル
【設置駅：5駅】
角田駅、丸森駅、梁川駅、保原駅、福島駅
（２）スタンプの取得時間・取得場所
デジタルスタンプ設置駅にはNFCタグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得
場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。
■「阿武隈急行エキタグデビュースタンプラリー」の実施
- 実施期間 2024年11月23日（土・祝）～2025年3月31日（月）
- 主催箇所 阿武隈急行株式会社
- 対象駅 角田駅、丸森駅、梁川駅、保原駅、福島駅
- 実施概要 対象5駅、全駅達成で記念スタンプをプレゼント（自動付与）
達成スタンプ
今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。
★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html
※「エキタグ」および「エキタグロゴ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。
※画像はすべてイメージです。
■駅スタンプアプリ「エキタグ」
公式HP ：https://www.ekitag.jp
Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/
X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp
グッズ販売 ：https://amzn.to/3SukhPm