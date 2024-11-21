堺市・南海電鉄・大阪公立大学・AMANEが登壇「ニュータウンの移動課題解決に向けたモビリティハブの構築」2024年12月10日(火) 開催

株式会社AMANE[画像: https://prtimes.jp/i/110131/23/resize/d110131-23-ad576bfe70f936e4e24a-0.jpg ]■開催概要[開催日時] 2024年12月10日(火) 14時00分～17時00分 (最後に講師の皆さまとの名刺交換会を行います。)[会 場] 赤坂ライフネクスト1F配信スタジオ「赤坂プラスタ」 東京都港区赤坂5-1-33 https://www.daiwalifenext.co.jp/company/office/dln_honsya.html[定 員] 会場参加30名、WEB配信100名（先着順）[主 催] 株式会社AMANE[協 賛] LIGARE（株式会社自動車新聞社）[特別協力] 大和ライフネクスト株式会社（会場提供）セミナー会場の赤坂プラスタについてhttps://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/akasaka_plusta/index.html※【開催の詳しい内容はこちら】https://ligare.news/seminar/seminar20241210/■講演内容「ニュータウンの移動課題解決に向けたモビリティハブの構築」日本全国では、ニュータウンが全国で2000箇所ほど存在しますが、いずれも坂道が多い土地であり、住民の高齢化が進み、公共交通は衰退し、ニュータウン内の商業施設が衰退することで買い物難民が増加する等、類似した都市構造であるがゆえの類似した課題を抱えています。堺市の泉北ニュータウンでは、同様の背景を抱ええている中で、移動利便性及び生活の質の向上をめざして、オンデマンドバスやシェアリングモビリティなど複数の「移動サービス」と、飲食や物販などの「生活サービス」が集約された交流拠点『モビリティハブ』を、泉北ニュータウン地域内に3か所設置する実証事業を開始いたしました。複数の『モビリティハブ』を同時に設置する実証事業は日本初の取組となっています。そこで、本セミナーでは、泉北ニュータウンでの取組の主体となっている自治体・事業者の方々にご登壇いただき、目指す姿や具体的な取り組みについてご紹介いただきます。後半は、会場の方々との質疑応答の時間を設けておりますので、ぜひ会場でご参加ください。【プログラム】※事情により変更となる可能性がございます。13：30 受付開始14：00 ご挨拶・企画概要説明（10分） 株式会社AMANE 取締役 齊藤せつな14：10 講演（25 分） 「スマートシティで「移動を便利に」泉北ニュータウン地域の取組」 堺市 泉北ニューデザイン推進室 スマートシティ担当 久保 徳章 氏14：35 講演（25分） 「泉北ニュータウンにおけるオンデマンドバスの取り組み」 南海電気鉄道株式会社 まちづくりグループ まち共創本部 泉北事業部 課長 井手 夏樹 氏15：00 講演（25分） 「泉北ニュータウンにおける移動とヘルスケア」 大阪公立大学 大学院生活科学研究科 講師 加登 遼 氏15：25 講演（25分） 「ニュータウンにおけるモビリティハブ構築の手法」 株式会社AMANE 取締役 齊藤 せつな 氏 株式会社AMANE 佐藤 和貴子 氏15：50 休憩（10分）16：00 会場との質疑応答（30分） 上記登壇者の方々 / 司会進行 株式会社AMANE 取締役 齊藤せつな16：30 名刺交換（30分） 17：00 閉会※【開催の詳しい内容はこちら】https://ligare.news/seminar/seminar20241210/