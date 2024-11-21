九州エリア(福岡・佐賀・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)の火災保険申請サポートに特化したホームサポート九州のサイトリニューアルのお知らせ
【火災保険申請サポートのジョイントベンチャー株式会社が全国でも火災保険給付金が高い九州地方に特化したホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)のサイトをリニューアルしました】
https://homesupportkyushu.com/
ホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)の火災保険申請サポートの給付金実績
平均認定額：123万円
認定率：92％
2023年調査件数：1467件
現地調査スタッフ数：6名
サイトリニューアルキャンペーンで現地調査は無料で行っています。
ホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)とは?
九州は自然災害も多く発生しますが九州全域は広いため、今まで九州地方全域を調査できていませんでした。
2024年5月以降は九州全域を調査対象として、九州にお住いの全てのお客様のご自宅まで無料調査をしています。
火災保険申請サポートは九州の様々な災害に精通したスタッフが在籍しているホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)へお任せください。
本プレスリリースの商品・サービスについて詳細確認をご希望であれば下記よりお気軽にお問合せください。
※営業・報道関係者様のお電話のご連絡はお控えください。
営業・報道のご連絡はホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)のWEBサイトのお問合せフォームからお願いします。
■会社概要
会社名：ホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)
住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号
連絡先：050-3155-0035(年中無休9：00～20：00)
公式サイト：https://homesupportkyushu.com/
公式ブログ：https://hokensinseinomadoguchi.site/blog/
■ホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)のグループ事業のご紹介
仲介手数料無料のマイプロパティマレーシア不動産：https://myproperty.earth/
オフショア投資・保険のマイプロパティ：https://myproperty.blog/
月額2.4万円のオンライン秘書ノマドワークス：https://nomadworks.biz/
■日本全国対応の火災保険申請サポート事業
日本全国で平均193万円の火災保険給付金実績保険申請の窓口：https://hokensinseinomadoguchi.site/
火災保険を活用した無料リフォーム保険申請ニュース：https://hokensinseinews.com/
北海道の火災保険申請サポート平均226万円ホームサポート北海道：https://xnhomesupportqn8tq87zujtf.com/
東北全域の火災保険申請サポートホームサポート東北：https://homesupporttohoku7.com/
九州の自然災害に精通した火災保険申請サポートホームサポート九州(https://homesupportkyushu.com/)：https://homesupportkyushu.com/(https://homesupportkyushu.com/)%EF%BC%9Ahttps://homesupportkyushu.com/)
東海エリアで平均203万円がもらえる火災保険給付金保険申請ナビ：https://hokenshinseinavi.com/