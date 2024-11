『ユニークなものづくり技術』と出会う！≪新素材/加工/開発支援など≫展示相談＆講演フォーラムを駅チカで開催 12/3(火)・4(水)東京・浜松町

株式会社アントラム=展示/相談/講演/プレゼンを凝縮!価値ある2daysフォーラム =

「ものづくりパートナーフォーラムTECH LIVE東京2024」は

相談型の技術展示&講演フォーラムです。

<技術展示のキーワード>

【 新素材 】 【 素材転換 】 【 SDGs 】 【 難加工 】 【 工法転換 】 【 接合・一体化 】

【 高機能 】 【 設計・開発 】 【 各種試作 】 【 自動化・省力化 】 など

忙しいあなたにこそオススメ! その場で聴ける「話が早い!」 相談型イベントです。

開催概要

- 企画名:ものづくりパートナーフォーラムTECH LIVE東京2024- 日程:2024年12月3日(火)、4日(水)- 場所:東京都立産業貿易センター浜松町館 4F展示室今、押さえておきたい必聴テーマ!【特別講演プログラム】

小松技術士事務所副所長 小松 勝男 氏NPE2024に見る、米国プラスチック産業の最新動向

2023年3月にバイデン政権下で発令された大統領令、EO14081「Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing」。

本大統領令では、バイオプラスチックのシェアを全体の90%まで引き上げる野心的な方針が明らかとされました。

その後、パンデミックを挟み6年ぶりにフロリダで開催された、北米最大規模のプラスチック展示会NPE2024に直接足を運び取材し、観測された米国プラスチック産業の変革と最新の動向について情報をご提供いたします。

株式会社A&Mコンサルト代表取締役社長 中山 聡史 氏生成AIを活用するための設計ノウハウ蓄積・伝承方法

生成AIが様々な業界で活用されていますが、製造業ではまだまだ活用が進んでおりません。特に多くのノウハウがある設計開発部門についてはその傾向が顕著となっています。

理由は、設計ノウハウ自体が蓄積できていないことによるものです。多くのノウハウは図面やドキュメントに蓄積されていますが、それらの内容から生成AIを活用し、情報を抽出することは難しく、設計者が過去の図面や仕様書などを読み、理解するような状況が昔から変わっていません。このような状況を打開するためには、設計ノウハウを体系的に蓄積し、いつでもノウハウを抽出できるようにしておく必要があります。

本セミナーでは、生成AIで活用するために設計ノウハウの蓄積と伝承の方法を解説し、設計者個人に暗黙知化されたノウハウを会社に蓄積・伝承させるための具体的方法を紹介します。

講演プログラムの詳細はこちら

研究開発・設計のヒントに!出展社技術プレゼンテーション中興化成工業株式会社高機能樹脂が持つ多様なポテンシャルとは~開発事例と粘着テープやフィルム製品の紹介~

12月3日 (火) 13:10~13:40

高機能樹脂に分類されるフッ素樹脂(PTFE・PFA)やシリコーン樹脂製品等の開発事例や製品についてを紹介する。

長年にわたり蓄積された高機能樹脂の加工技術で「お客様の課題を解決する力」を強みとする中興化成工業は、国内外にフィルム、建築用膜材、粘着テープなど様々な製品を提供。幅広い業界に採用されている。

株式会社U-MAPU-MAPの先進材料 Thermalnite(R) で解決する次世代エレクトロニクスの発熱対策

12月4日 (水) 13:10~13:40

U-MAPの先進材料 Thermalnite(R) は、電子機器の発熱管理に最適なソリューションを提供。

高い密着性と低熱抵抗を有する放熱シートによって、効率的な放熱効果を実現し、デバイスの性能向上に貢献。U-MAPの技術がどのように多様なデバイスの熱課題を解決するかを具体的に紹介する。

ユカイ工学株式会社ロボティクスで、世界をユカイに。新製品のデザインや試作開発・量産を支援

12月4日 (水) 15:50~16:20

ユニークな自社製品開発で培った、使い手に愛されるデザインとAIや音声認識、音声合成等の技術を組み合わせた製品・サービス開発が強みだ。コンセプトやデザイン、ハードウェア設計、アプリ・ソフトウェア開発、量産支援、クラウドファンディングに至るまでインハウスで行っており、本講演ではこれまでの支援事例を紹介する。

独自技術を持つエキスパートが集結!出展技術 Pick Up

ものづくり技術のエキスパートと、サンプルを交え気軽にじっくり相談できます。

以下、展示内容の一例です。

ほかにも、異能のものづくり技術が集結!

ユニークなものづくり技術のリアルな展示相談フォーラムで、課題のブレイクスルーに「技術を必要とする人」と、解決へ向け「技術を担う人」との「つながり」を生む、技術展示相談の場です。

