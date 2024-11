夢限大みゅーたいぷ デビュー1周年！新衣装公開＆１周年記念グッズ発売！

株式会社ブシロード 「夢限大みゅーたいぷ」は、Vo. 仲町あられ、Gt. 宮永ののか、Gt. 峰月律、Key. 藤都子、DJ&Mp. 千石ユノの5名で構成されるバンドです。昨年11月にデビューし、それぞれYouTube上での生配信や動画投稿に加えて、実際に楽器を演奏しての音楽活動を行っています。夢限大みゅーたいぷ 新衣装公開&デビュー1周年記念グッズ発売決定![画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-14794d1b3ca4c91ed395-12.png ]夢限大みゅーたいぷの活動開始から1周年を記念し、新衣装を使用したグッズが登場しました。ゲーマーズ店舗、ゲーマーズオンラインショップ、ブシロード オンラインストアにて本日より予約受付を開始いたします。※ステッカーはブシロード オンラインストア限定で販売です。★予約開始日時2024年11月21日(木) 11:00~★ブシロード オンラインストアはこちらhttps://bushiroad-store.com/collections/mugendai-mewtype_1st_anniversary夢限大みゅーたいぷ ×『maimai でらっくす』コラボ決定![画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-90237b5dd39998165a06-0.png ]セガのアーケード音楽ゲーム『maimai でらっくす』とのコラボイベントの開催が決定しました!ゆめみたの代表曲「夢現妄想世界」が『maimai でらっくす』で遊べるようになるほか、期間限定のイベントちほーを進めることで、ゆめみたのメンバーたちがゲーム内のキャラクターとしてゲットできるようになります。★コラボイベント開催日程2024年11月22日(金)~2025年2月6日(木)★『maimai でらっくす』公式サイトはこちらhttps://maimai.sega.jp/1st Single「コミュ着火Fire!」のリリースイベント実施決定![画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-27b7250011f82b92cf1e-0.jpg ]12月25日(水)の夢限大みゅーたいぷ1st Single「コミュ着火Fire!」リリースを記念し、オンラインイベント(リミスタ)とトーク&お渡し会の実施が決定いたしました。★オンラインイベント(リミスタ) 実施日程(予定)2024年12月24日(火) 19:00~2024年12月25日(水) 19:00~ご自宅のPC・スマホからでも参加できるイベントです。普段なかなかイベントに参加できない方も、そうでない方も、たくさんのご参加お待ちしています!★オンラインイベント(リミスタ)の詳細はこちらhttps://bushiroad-music.com/16361/★トーク&お渡し会 実施日程(予定)2025年1月18日(土) HMVエソラ池袋開場16:30 開演17:00 予定販売期間:2024年11月21日(木) 18:00~2024年12月15日(日) 23:592025年1月25日(土) タワーレコード横浜ビブレ店開場16:00 開演16:30 予定販売期間:2025年11月22日(金)19:00~2024年12月8日(日)23:59受注分2025年1月26日(日) タワーレコード錦糸町店開場16:30 開演17:00 予定販売期間:2025年11月22日(金)19:00~2024年12月8日(日)23:59受注分2025年2月1日(土) AKIHABARAゲーマーズ本店開場16:00 開演16:30 予定販売期間:店舗によって異なります。詳細は販売ページをご確認ください。お渡し会では夢限大みゅーたいぷメンバーからイベント限定の特典をお渡しさせていただきます!※特典デザイン・詳細は後日公開いたします!★トーク&お渡し会の詳細はこちらhttps://bushiroad-music.com/16364/ブシロード新春大発表2025にて1st Singleのお渡し会が実施決定![画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-991fe4ddcf531d6d734e-0.jpg ]2025年1月13日(月・祝)に開催されるブシロード新春大発表会2025にて、夢限大みゅーたいぷ 1st Singleのお渡し会の実施が決定しました!1枚のご購入から参加可能で、3枚のご購入で年賀状風ポストカードをプレゼントいたします。★CD 販売時間(予定)2025年1月13日(月・祝) 9:15~11:00★お渡し会実施時間(予定)2025年1月13日(月・祝) 9:30~11:20★お渡し会詳細はこちらhttps://bushiroad-music.com/16369/ NANIMONO×夢限大みゅーたいぷ 対バンLIVEのチケットが受付間近![画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-49c4cf4a4c14a492a4cb-0.jpg ]2025年1月23日(木)に開催されるNANIMONO × 夢限大みゅーたいぷ 対バンLIVE『新人類は何者かになる夢を見るか?』のチケットの最速先行受付は11月22日(金)より開始されます。★公演日程2025年1月23日(木) 開場18:00 / 開演19:00(予定)★会場Veats Shibuya★チケット情報 ※11月22日(金)21:00より最速先行受付開始・ 2F最前VIP \8,000(税込)・ 前方S \6,000(税込)・ 一般A \3,000(税込)・ 夢限大エリアB \888(税込)★詳細はこちらhttps://bang-dream.com/events/yumemita_nanimono_taiban==================■「夢限大みゅーたいぷ」公式HP・SNS[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8196/resize/d14827-8196-beee4f852bfd34868782-11.jpg ]公式ページ:https://bang-dream.com/yumemita公式X:https://x.com/BDP_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@BDP_yumemita公式TikTok:https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype▼Vo. 仲町あられ公式X:https://x.com/arale_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@arale_yumemita▼Gt. 宮永ののか公式X:https://x.com/nonoka_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita▼Gt. 峰月律公式X:https://x.com/ritsu_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita▼Key. 藤都子公式X:https://x.com/miyako_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@miyako_yumemita▼DJ&Mp. 千石ユノ公式X:https://x.com/yuno_yumemita公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@yuno_yumemita■「BanG Dream!(バンドリ!)」とはキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。2024年9月16日(月)には7.5周年を迎えた。また、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」に続き、劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が2024年11月8日(金)から絶賛公開中。続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年1月2日(木)からTOKYO MXほかにて放送を予定しており、今後の展開への期待が高まっている。公式サイト:https://bang-dream.com公式X:https://x.com/bang_dream_infoYouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official公式TikTok:https://www.tiktok.com/@bangdream_music▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。(C)SEGA(C)BanG Dream! Project