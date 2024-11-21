【徳島市】ひょうたん島周遊船の電動化に向けた実証運航を実施します！
徳島市
徳島市は「ＳＤＧｓ未来都市」として、社会課題の解決に向けて、様々な取組を展開しています。その一つとして、「ひょうたん島周遊船」の電動化に係る実証実験（試乗会）をヤマハ発動機株式会社（本社：静岡県磐田市）及びＮＰＯ法人新町川を守る会と連携して実施します。
今回は、ヤマハ発動機所有の次世代操船システム「ＨＡＲＭＯ」を搭載した小型電動船２艇に試乗できます。
運航期間
・令和6年11月24日（日）9:00～14:00
※「SDGsこども未来チャレンジ」(https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/sdgs/sdgsmiraichallenge.html)で運航予定。
・令和6年12月1日（日）10:00～12:30
※「阿波おどりフェスタ」（徳島県主催）に合わせて運航予定。
・令和6年11月25日（月）～30日（土） 午後2回程度の運航を予定
※事前予約不要。詳細な運航時間については、NPO法人新町川を守る会
（090-3783-2084）へお問い合わせください。
乗船場所
新町川水際公園ボートハウス前（両国橋北詰）
乗船料
無料