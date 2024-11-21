TVアニメ「呪術廻戦」のトレーディング Ani-Art 第5弾 アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「呪術廻戦」の商品の受注を11月18日(月)より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-1a70b7c972ab2ca9ee68-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1101?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼トレーディング Ani-Art 第5弾 アクリルスタンド[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-f2f6ab3660c00591d24e-0.jpg ]虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたアクリルスタンドに仕上げました。 土台には呪術高専の校章をデザインしております。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。▽予約購入特典[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-5b0f40cf38f16376581c-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「虎杖悠仁・伏黒 恵・釘崎野薔薇 Ani-Art 第5弾 アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)種類 ：全8種サイズ ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）40×30mm 厚み：3mm素材 ：アクリル▼トレーディング Ani-Art 第5弾 マット缶バッジ[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-3a85e278bd2fab956ee1-0.jpg ]虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたマットな手触りの缶バッジに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-05ae01269a55742d8108-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「虎杖悠仁・伏黒 恵・釘崎野薔薇 Ani-Art 第5弾 75mmマット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \528(税込), BOX \4,224(税込)種類 ：全8種サイズ ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm素材 ：紙、ブリキ▼トレーディング Ani-Art 第5弾 ホログラムイラストカード[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-756a93acf7b033bbff1f-0.jpg ]虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたホログラム加工を施したイラストカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽予約購入特典[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-4dee96bf41e94f2e461e-0.jpg ]当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「虎杖悠仁・伏黒 恵・釘崎野薔薇 Ani-Art 第5弾 ホログラムイラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。▽仕様価格 ：単品 \418(税込), BOX \3,344(税込)種類 ：全8種サイズ ：本体：（約）80×50mm 特典：（約）80×50mm素材 ：紙▼Ani-Art 第5弾 パーツ付きBIGアクリルスタンド[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-547241f8d6c9f8880603-0.jpg ]※画像は「虎杖悠仁 Ani-Art 第5弾 パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \1,980(税込)種類 ：全8種（虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟）サイズ ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前素材 ：アクリル▼Ani-Art 第5弾 ロッカーキー風アクリルキーホルダー[画像9: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-32b9b78a52c69a73de2d-0.jpg ]※画像は「虎杖悠仁 Ani-Art 第5弾 ロッカーキー風アクリルキーホルダー」を使用しております。虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたロッカーのキータグをイメージしたアクリルキーホルダーに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \1,650(税込)種類 ：全8種（虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟）サイズ ：（約）50×33mm素材 ：アクリル▼Ani-Art 第5弾 100mm缶バッジ[画像10: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-bd920f850216493d8518-0.jpg ]※画像は「虎杖悠仁 Ani-Art 第5弾 100mm缶バッジ」を使用しております。虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせた缶バッジに仕上げました。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \693(税込)種類 ：全8種（虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟）サイズ ：（約）直径10cm素材 ：紙、ブリキ▼Ani-Art 第5弾 A5イラストカード[画像11: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-0aa88ee2605f5180fd61-0.jpg ]※画像は「虎杖悠仁 Ani-Art 第5弾 A5イラストカード」を使用しております。虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャラクターカラーにあわせたA5サイズのイラストカードに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \418(税込)種類 ：全8種（虎杖悠仁、伏黒 恵、釘崎野薔薇、禪院真希、狗巻 棘、パンダ、七海建人、五条 悟）サイズ ：A5素材 ：紙▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像12: https://prtimes.jp/i/16064/6850/resize/d16064-6850-1a70b7c972ab2ca9ee68-0.png ]https://amnibus.com/products/title/1101?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム： https://armabianca.com/contact担当： 齊藤直樹Mail： support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会