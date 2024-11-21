子育て応援“プレクリスマス”イベント　試食と体験でリフレッシュ　11月27日（水）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市古上条町、理事長：古家滋子）は11月27日（水）11時から13時まで、駅前交流テラスすわっチャオ（諏訪市）で子育て世帯を応援するプレクリスマスイベント「yumyumフェスタ」を開催します。宅配で利用できる商品の試食コーナーや子どもと楽しめる工作やヨガレッスンなどが体験できます。

離乳食やアレルギーの心配もフォロー

イベント会場にはオリジナル商品の作り手6社が来場し、乳幼児向け商品「yumyumシリーズ」のベビーソープや国内産地限定の離乳食など開発の背景や特徴を作り手の言葉で紹介します。離乳食の開始で心配になるアレルギーの相談コーナーでは、地域サークルのメンバーと情報交換ができます。パルシステムのアレルギー対応カタログ「ぷれーんぺーじ」の商品も紹介します。

子どもができる牛乳パック工作や手形アートの体験コーナーや、クリスマスフォトスポットなども設置します。11時から受け付けを開始する親子ヨガは、YogaEd@キッズヨガインストラクターの宮澤佳子さんがレクチャーし、子どもたちの心や体の発達を促します。

パルシステム山梨 長野はこれからも、商品の作り手や利用者とともに、地域ぐるみの子育てを応援します。

▲2023年度開催時の会場

「yumyumフェスタ」開催概要

【日時】2024年11月27日（水）11時～13時

【会場】駅前交流テラスすわっチャオ（長野県諏訪市諏訪1-6-1 アーク諏訪3階）

【企画詳細】https://www.palsystem-yamanashi.coop/blog/event/yumyum2024/

【参加費】無料

【主催】生活協同組合パルシステム山梨 長野

チラシPDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d6976-651-af85b181b406b725772d0d16a4afef1f.pdf生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.2億円、組合員数：5.8万人、総事業高：78.6億円（2024年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：大信政一

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,541億円/組合員総数173.5万人（2024年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/