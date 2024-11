SuFIA、社会課題に取り組むNPO/NGO法人に向けた「富士通NPO/NGOパートナーシッププログラム」に採択

一般社団法人SuFIA

一般社団法人SuFIA(https://sufia.or.jp/)(所在地:東京都千代田区、代表理事:岡村 憲一郎。以下、SuFIA)は、富士通株式会社(https://global.fujitsu/ja-jp)が社会課題に取り組むNPO/NGO法人に向けて実施する助成プログラム「富士通NPO/NGOパートナーシッププログラム」に採択されました。

「富士通NPO/NGOパートナーシッププログラム」について

「富士通 NPO/NGO パートナーシッププログラム」は、富士通のパーパス実現に向け、NGO/NPOの社会課題解決に貢献する具体的な取り組みに対して金銭的助成を行うプログラムです。

富士通グループはマテリアリティの必要不可欠な貢献分野として「地球環境問題の解決」、「デジタル社会の発展」、「人々のウェルビーイングの向上」の3分野を定め、さらに各分野において取り組むべき11の項目を設定しています。本プログラムは、この11の項目に関連する活動を助成の対象としており、富士通とNGO/NPOが社会課題解決に向けて共創することで、持続可能な社会の実現に貢献していくことを目指しています。

(出典:「富士通グループのマテリアリティ」, https://www.fujitsu.com/jp/about/csr/materiality/)

本プログラム参加の背景

ひとり親家庭の貧困率は高く、働きたくても、結婚・出産・子育て、配偶者の転勤、親の介護、自身の病気など、様々な事情で希望する就業先が見つからない、あるいは復職が難しい現状があり、一度キャリアを中断してしまうと復職が困難になります。

SuFIA は、就労経験の乏しい就労希望者(※1)をリスキリングして、リモートワークで IT 業務の就業経験を積ませることで、「女性活躍」「自由な働き方」「経済的格差の是正」の実現を目指しています。

本プログラムの助成により、富士通グループがマテリアリティにおいて取り組むべき11 の項目のうちの1つとして設定している「生涯教育・リスキリングの推進」、「働きやすい環境の推進と労働力不足解消」に向けて、SuFIA は更に活動範囲を広げていきたいと考えています。

※1 就業時間や物理的な出社に制約があるシングルマザーや、出産・介護等でキャリアを中断していた女性等

SuFIAの今後の活動について

【パートナー企業で構成されるエコシステム】

全ての人の経済的自立を支援するエコシステムを構築していく中で、就労経験の乏しい就労希望者に対してリモートワークでIT業務の就業経験を積ませ、就労を定着させるためには、カウンセリング(個別相談)が重要になると考えています。

人生やキャリアの目標(Vision)を明確に意識づけし、就労希望者が早期離職せず、家庭とのバランスを取りながら自己成長を着実にしていけるような仕組みづくりをサポートするため、本プログラムの助成を最大限に活用し、女性の自立支援やキャリア構築を得意とする経験豊富なキャリアコンサルタント(※2)を起用したキャリアカウンセリング提供に向けて、準備を進めてまいります。

※2 具体的には、国家資格である”2級キャリアコンサルタント技能士”の資格保有者

【富士通株式会社 総務本部コミュニティ推進室 坂下大様のコメント】

この度、SuFIA様が取り組まれている活動と当社がマテリアリティにおいて取り組む「生涯教育・リスキリングの推進」「働きやすい環境の推進と労働力不足解消」が一致するため、本プログラムにて支援させていただく運びとなりました。

女性のキャリア支援は、女性のみならず社会への大きなインパクトを生み出すものと確信しており、そのためには、さまざまな立場からの活動が相乗効果を生み出していくことが鍵を握ると考えています。また当社でも多様な働き方を推進していますが、SuFIA様の活動が、社会全体において多様な働き方を推進する取り組みのひとつになることを期待しています。

今後もSuFIA様と連携を図りながら、社会課題の解決に向けて歩みを進めていきたいと考えています。

【一般社団法人SuFIA代表理事 岡村憲一郎のコメント】

富士通様からのご支援は、私たちのミッションである「すべての人の経済的自立の支援」の実現に向けた力強い推進力となります。これほど有り難いことはありません。

結婚・出産・介護等でキャリアを中断した女性等が、SuFIAが構築するエコシステムを通じて社会と繋がり、そして世の中の経済的貧困が少しでも解消することが我々の夢です。この夢の実現には、IT×リモートワークを活用した多様な働き方に賛同いただけるパートナー企業の皆様との連携が欠かせません。

富士通様との連携は、我々が目指す「支え合う社会の実現」に向けた大きな一歩となります。ご支援に深く感謝しつつ、社会課題の解決に向けて富士通様と共に歩んでいきます。

富士通株式会社について

【会社概要】

法人名 :富士通株式会社

所在地 :本店 〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

代表者 :時田 隆仁(代表取締役社長兼CEO)

設立 :1935年6月20日

URL :https://global.fujitsu/ja-jp

一般社団法人SuFIAについて

一般社団法人SuFIAは、“すべての人の経済的自立を支援する(Supporting the Financial Independence of All)”というミッションのもと、”10万人の就労者を支援するコミュニティの確立”という戦略的目標を掲げ、プロフェッショナルな企業と連携し、就労希望者が多様な働き方を選択できるエコシステムを構築していく、その仕組みづくりをサポートします。

【団体概要】

法人名 :一般社団法人SuFIA(スフィア)

所在地 :〒100-0005東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル4F

代表者 :岡村 憲一郎(代表理事)

設立 :2024年3月8日(国際女性の日)

URL :https://sufia.or.jp/

【お問い合わせ先】

一般社団法人SuFIA(スフィア)

E-Mail :contact@sufia.or.jp

問合せフォーム :https://sufia.or.jp/contact