火災保険申請サポートの保険申請ナビがお客様の火災保険給付金の認定額とサポート内容の詳細を公式サイトに新規公開しました
■保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/(https://hokenshinseinavi.com/))とは何をされていますか？
保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)は、火災・台風・雪災・地震などでご自宅が被害にあった時に家屋調査を行います。
そして被害の原因を特定し、保険会社へ提出する書類作成をお客様に代わって行います。
お客様の地震・火災保険申請をサポートするサービスを提供しています。
「被害箇所の発見・特定・原因」や「修繕のお見積り」に専門家の知識は必要不可欠です。
保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)のお客様の声
お客様名：S・E様
都道府県：愛知県名古屋市
築年数：23年
保険認定金額：870,590円
お客様の一言：「貴社のサービスは常に質が高く、安心して利用できるので、いつも嬉しく思っています。」
お客様名：A・Y様
都道府県：愛知県豊田市
築年数：15年
保険認定金額：1,383,706円
お客様の一言：対応がとても丁寧でした。
お客様名：K・D様
都道府県：三重県津市
築年数：10年
保険認定金額：755,780円
お客様の一言：迅速な対応でとても助かりました。
■火災保険申請サポートなら平均給付金が203万円の保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)までお問合せをください
今回の記事をご覧になって、ご自宅の火災保険申請サポートをご検討の際は下記よりお気軽にお問い合わせください。
お急ぎであれば050-3155-0035(年中無休9：00～20：00)まで今すぐご連絡ください。
保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)公式サイト：https://hokenshinseinavi.com/(https://hokenshinseinavi.com/)
※営業・報道関係者様のお電話のご連絡はお控えください。
営業・報道のご連絡はWEBサイトのお問合せフォームからお願いします。
■会社概要
会社名：保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)
住所：東京都港区浜松町2-2-15
連絡先：050-3155-0035(年中無休9：00～20：00)
公式サイト：https://hokenshinseinavi.com/
公式ブログ：https://hokensinseinomadoguchi.site/blog/
担当者：小清水
■保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)のグループ事業のご紹介
仲介手数料無料のマイプロパティマレーシア不動産：https://myproperty.earth/
オフショア投資・保険のマイプロパティ：https://myproperty.blog/
月額2.4万円のオンライン秘書ノマドワークス：https://nomadworks.biz/
ノマドワークスのコラム：https://nomadworks.biz/blog/
■日本全国対応の火災保険申請サポート事業
日本全国で平均193万円の火災保険給付金実績保険申請の窓口：https://hokensinseinomadoguchi.site/
火災保険を活用した無料リフォーム保険申請ニュース：https://hokensinsei-news.com/
北海道の火災保険申請サポート平均226万円ホームサポート北海道：https://xn--homesupport--qn8tq87zujtf.com/
東北全域の火災保険申請サポートホームサポート東北：https://homesupport-tohoku7.com/
九州の自然災害に精通した火災保険申請サポートホームサポート九州：https://homesupportkyushu.com/
東海エリアで平均203万円がもらえる火災保険給付金保険申請ナビ(https://hokenshinseinavi.com/)：https://hokenshinseinavi.com/(https://hokenshinseinavi.com/)