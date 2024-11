【NEOWIZ　プレスリリース】本日11月20日（水）より幕張メッセで開催「ライセンシングジャパン」にNEOWIZのゲームIPを出展

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ(本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、本日より幕張メッセで開催される「コンテンツ東京」内で共催となっておりますIP見本市「ライセンシングジャパン」に自社が管理している各種主力ゲームIPで出展いたします。

「ライセンシングジャパン」は日本国外問わず、IPビジネスの軸となる「マーチャンダイジングビジネス」の拡張を目的として実施されている見本市です。

株式会社NEOWIZは自社で保有するゲームIPのビジネス拡大と共に、それぞれのIPを愛してくれている多くのファンの皆様に喜んでいただける商品展開などを積極的に進めていきたいと考えております。

- 出展タイトルは『ブラウンダスト2』、『猫とスープ』『Lies of P』のNEOWIZ社を代表するゲームタイトルをラインナップ!

「ライセンシングジャパン」で出展するゲームIPはサービス開始から2024年12月22日(日)で1.5周年を迎えるスマートフォン・PC向けRPG『ブラウンダスト2』をはじめ、全世界ダウンロード数6300万を記録しているスマートフォン向けアプリ『猫とスープ』、全世界で700万人がプレイしたマルチプラットフォーム展開が記憶に新しいソウルライクアクションRPG『Lies of P』の3タイトルとなります。

その他、NEOWIZ社が保有するゲームIPを総合的に紹介し、様々なシーンでNEOWIZのIPに触れていただける機会創出を進めてまいります。

- 日本国内でのNEOWIZ社IPのご相談は子会社である株式会社ゲームオンが対応

「ライセンシングジャパン」では、日本国内の多くのメーカー様や販売店様が来場されるため、日本語対応スタッフとしてNEOWIZグループの日本法人「株式会社ゲームオン」が出展支援と現場対応を行っております。

是非会場にいらっしゃる際にはNEOWIZブースにお立ち寄りください。

https://www.content-tokyo.jp/tokyo2/ja-jp/search/2024/directory/directory-details.neowiz.org-0cfd99c5-eca2-4958-a77b-4e405f010e84.html#/(https://www.content-tokyo.jp/tokyo2/ja-jp/search/2024/directory/directory-details.neowiz.org-0cfd99c5-eca2-4958-a77b-4e405f010e84.html#/)

https://www.neowiz.com/(https://www.neowiz.com/)

https://www.gameon.co.jp/(https://www.gameon.co.jp/)

Lies of P (C)NEOWIZ. All rights reserved

ブラウンダスト2 (C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.

猫とスープ (C) 2021 HIDEA.Co.,Ltd