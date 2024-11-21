青森県の「中小事業者向け脱炭素スクール」を受託

アークエルテクノロジーズ株式会社

デジタルイノベーションで脱炭素化社会を実現するアークエルテクノロジーズ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮脇良二、以下「当社」）は、 青森県の「令和６年度中小事業者向け脱炭素スクール業務委託」に採択されました。青森県内の中小事業者を対象に、温室効果ガスの排出量測定から脱炭素化計画の策定までを伴走する全3回の講座を開催し、参加事業者が主体的に温室効果ガス排出量削減計画の策定・取組を行えるよう支援します。

■スクール概要

＜開催日時＞

第1回：11月27日(水) 13:00-15:00

第2回：12月20日(金) 13:00-15:00

第3回： 1月21日(火) 13:00-15:00

＜カリキュラム＞

第1回：知識の習得（県政政策説明、脱炭素経営の基礎・排出量の算定演習など）

第2回：計画の策定（削減目標の設定・削減計画の策定に関する座学・演習など）

第3回：成果の共有（計画策定の振り返り、他社との計画策定の共有など）

■当社の脱炭素支援サービス

当社は、自治体および企業様向けに脱炭素化を推進する包括的な支援サービスを提供しています。温室効果ガス排出量測定をはじめ、排出量削減を目指すための戦略策定や具体的な施策の運用支援、さらに脱炭素に関する基礎知識の習得を目的とした研修プログラムまで、多岐にわたる支援メニューをご用意しております。

詳細・お問い合わせ：https://aakel.co.jp/service/cn-consulting

＜自治体支援実績＞

・ 富山県 脱炭素化モデル中小企業育成事業実施業務（2023年）

・ 福岡市 中小企業における脱炭素経営サポート事業業務（2023年）

・ 京都府 サプライチェーン脱炭素化支援等業務（2023年）

・ 神奈川県 中小企業向け脱炭素スクール事業業務（2024年）

・ 佐賀県 GXモデル企業創出業務（2024年）

・ 今治市 中小企業等先導的脱炭素化モデル創出支援業務（2024年）

アークエルテクノロジーズ株式会社

代表取締役： 宮脇 良二

設立： 2018年8月1日

社員数： 55名

HP： https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング