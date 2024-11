コリニアとMinato、マーケティング・ミックス・モデリング（MMM）のデータ分析で加速させる『マーケティング支援強化』に向けたパートナーシップを締結

コリニア株式会社

データサイエンスや生成AIを活かして経営課題の解決を支援するコリニア株式会社(千代田区、代表取締役:小倉 朗、以下「コリニア」)は、この度、マーケティング支援を専門とする株式会社Minato(本社:東京都港区、代表取締役CEO:山崎雄太/以下「Minato」)とのパートナーシップ契約を2024年11月11日に締結しました。このパートナーシップを通じ、マーケティング・ミックス・モデリング(MMM)を活用し、企業のデジタルマーケティングにおける迅速かつ的確な意思決定を実現する支援サービスを展開します。

マーケティング・ミックス・モデリング(MMM)の必要性

マーケティング・ミックス・モデリング(以下、MMM)は、広告やPRなど複数の施策が売上に与える影響を統計的に分析し、ROIの最大化と予算をより効率的に配分するために使用する統計的分析手法です。クッキーレス時代に伴い従来のアトリビューション分析が困難になる中、MMMはテレビCMやSNSなどのチャネル全体を統合評価できる方法として世界で注目されています。

株式会社サイカによって2024年8月に発表された「MMM市場調査」によると現在、日本国内のマーケティング担当者へはまだ活用や認知が高まっておらず、MMMを認知しているマーケターは約3割に留まっています。一方で、MMM導入数は2021年に約2.7倍と急増して以降増加傾向にあります。※

今後、MMMは日本企業においても、柔軟かつ総合的なマーケティング最適化のためにさらに広まっていくことが期待されます。

※アトリビューション分析とは、商品の購入や資料請求といった成果に対する、広告などの貢献度を測るもの

※参考:Empower your team with best-in-class marketing mix models and drive better business outcomes

※参考:Think with Google マーケティング投資対効果の把握で今再注目の MMM、正しく使うには導入時の選定がカギ -- 博報堂DYグループ、電通グループとの共同調査から

※参考:サイカ、MMM(マーケティング・ミックス・モデリング)の日本国内での利用実態を明らかにする、MMM市場調査を実施

MMM導入を支援するパートナーシップ体制

今回のパートナーシップにより、両社の専門知識やノウハウを結集し、クライアントの事業成長を支援するための最適な予算配分、ROIの最大化、そしてKPI達成に向けた具体的なマーケティングパートナーとして、伴走型で支援を提供してまいります。

コリニアは高度なデータサイエンスと分析技術を武器に、多くの企業に対してデータに基づく意思決定を支援してきました。一方、MinatoはNetflixとMetaで培ったマーケティングの実績と豊富な知見を活かし、マーケティング戦略の立案・実行において実績を積んできました。今回の提携により、両社の強みが融合し、MMMを活用したより高精度で高い成果に注力したマーケティング分析が可能となります。

MMM概念図

<コリニアの支援>

- データ活用戦略の策定- データ基盤構築- データ分析コンサルティング- データ分析組織の立ち上げ・自走化支援

<Minatoの支援>

- MMM導入支援- マーケティング戦略の立案やコンサルティング- 広告運用

コリニアとMinatoのパートナーシップによるMMM導入支援で、日本企業はより精度の高いデータに基づくマーケティング効果の最大化を図ることができます。

〈今後の展望〉両社コメント

コリニア株式会社

Co-founder/CDO 高橋 聖

この度、Minatoとのパートナーシップを発表できることを大変光栄に思います。クッキーレス時代を迎え、マーケティングの分析手法が大きく進化する中で、データ活用の重要性がますます増しています。そして、データに基づいて意思決定できる組織文化こそが、真の競争力を生み出すと確信しています。

Minatoとの連携により、データから得られた示唆を実際の広告戦略や運用に反映させ、より一貫したサポートを提供できることを大変嬉しく思っております。データ活用のスペシャリストとして、これまで多くのクライアントを支援して培った技術と経験を活かし、皆様がより強力なマーケティング組織へと変革できるよう、全力でサポートしてまいります。

株式会社Minato

代表取締役CEO 山崎 雄太 氏

この度、コリニアとの提携を発表できることを大変嬉しく思います。デジタルマーケティングは日々進化しており、特にクッキーレスの時代において、広告主の皆様が最適な投資判断を行うためには、従来以上に精度の高いデータ分析が求められています。

MinatoはNetflixとMetaでの経験を活かし、マーケティング支援の実績とノウハウを積み重ねてまいりましたが、コリニアとの連携により、さらに高度なマーケティング分析を提供できるようになります。このパートナーシップを通じて、MMMの企業導入を推進しクライアントの事業成長を強力にサポートすることで、マーケティング効果の最大化を実現していく所存です。

基本情報

株式会社Minato

2018年に設立。『面白そうな領域になんでも首を突っ込む』をミッションにデジタルマーケティングの力でクライアントの商品を世に広めるデジタルマーケティング支援事業を行っております。ECモールコンサル支援に強みを持ち販促を強化したい企業に対して広告支援や検索対策、転売対策や顧客・市場データの分析など幅広く展開しています。シナジーのある企業との連携を軸にMinato × 企業で新しい価値を生み出します。



会社名:株式会社Minato

所在地:東京都港区西新橋2-19-5カザマビル5階

代表者:代表取締役 山崎 雄太

設立:2018年10月

事業内容:マーケティングコンサルティング、マーケティング施策実行支援、ECモール運用支援、不正転売対策、販促活動支援

URL:https://minato-inc.com/



コリニア株式会社

コリニアは、企業の事業変革を実現するため最適なソリューションの実装を行っています。

生成AI活用の分野では、実務的な理解を深めることでビジネス要件を定義し、業務課題にフィットしたモデルを構築します。また、ユーザー自身が求める回答を得るために必要な情報を対話を通して引き出すステップを組み込むなど、既存のパッケージのサービスにはない細やかな対応も行います。

今後も生成AIをはじめとする最新テクノロジーを活用し、企業の課題解決に向けたソリューションを、企業と共に伴走しながら実装していきます。

住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会館テラス1階ビジネスエアポート内

設立:2018年4月

代表者:代表取締役 小倉 朗

事業内容:ビジネスエンジニアリング事業(業務改善、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション)

株主:いちご株式会社 100%

URL:https://clnr.inc/



【本リリースに関するお問い合わせ先】

コリニア株式会社

info@clnr.inc