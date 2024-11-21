【国際画像機器展2024出展】サーマルカメラモジュール・イベントベースビジョンセンサなどイメージングに関わる製品を多数展示

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）は、2024年12月4日(水)～6日(金)にパシフィコ横浜にて開催される国内最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会『国際画像機器展2024』に出展いたします。

Teledyne FLIR社の「SWaP+C に最適化されたMWIRカメラモジュール」「非冷却型LWIRカメラモジュール」などを中心に、Prophesee社の「イベントベースビジョンセンサ（EVS）」Gelsight社の「産業用ロボット向け超小型リアルタイム3D触覚センサ」など、多数のイメージングに関する先端製品を展示予定です。

展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/116_1_a69b0155355444297b36273ddb2e3324.jpg ]

出展製品（抜粋）

SWaP+C に最適化されたMWIRカメラモジュール

Teledyne FLIR社 Neutrino

業界をリードする非冷却型LWIRカメラモジュール

Teledyne FLIR社 Boson(R)/Boson+(R)

2D+3Dデプスマップ対応CMOSイメージセンサ

Teledyne e2v社 Topaz5D

イベントベースビジョンセンサ（EVS）

Prophesee社 GENX320

高解像度、非破壊の3D表面分析と検査

Gelsight社 Gelsight Mobile

産業用ロボット向け超小型リアルタイム3D触覚センサ

Gelsight社 Gelsight Mini

出展詳細はこちら :https://cornestech.co.jp/news/31545?utm_source=PRTimes&utm_medium=202411&utm_campaign=20241121_ITE2024_prtimes

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

お問合せ先

コーンズテクノロジー株式会社

電信デバイス部 センサーチーム

Tel：03-5427-7564

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_sensor

〒105-0014 東京都港区芝3丁目3番10号コーンズハウス