【国際画像機器展2024出展】サーマルカメラモジュール・イベントベースビジョンセンサなどイメージングに関わる製品を多数展示
コーンズテクノロジー株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/116_1_a69b0155355444297b36273ddb2e3324.jpg ]
SWaP+C に最適化されたMWIRカメラモジュール
業界をリードする非冷却型LWIRカメラモジュール
2D+3Dデプスマップ対応CMOSイメージセンサ
イベントベースビジョンセンサ（EVS）
高解像度、非破壊の3D表面分析と検査
産業用ロボット向け超小型リアルタイム3D触覚センサ
出展詳細はこちら :
https://cornestech.co.jp/news/31545?utm_source=PRTimes&utm_medium=202411&utm_campaign=20241121_ITE2024_prtimes
お問合せ先
コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）は、2024年12月4日(水)～6日(金)にパシフィコ横浜にて開催される国内最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会『国際画像機器展2024』に出展いたします。
Teledyne FLIR社の「SWaP+C に最適化されたMWIRカメラモジュール」「非冷却型LWIRカメラモジュール」などを中心に、Prophesee社の「イベントベースビジョンセンサ（EVS）」Gelsight社の「産業用ロボット向け超小型リアルタイム3D触覚センサ」など、多数のイメージングに関する先端製品を展示予定です。
展示会概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/116_1_a69b0155355444297b36273ddb2e3324.jpg ]
出展製品（抜粋）
SWaP+C に最適化されたMWIRカメラモジュール
Teledyne FLIR社 Neutrino
業界をリードする非冷却型LWIRカメラモジュール
Teledyne FLIR社 Boson(R)/Boson+(R)
2D+3Dデプスマップ対応CMOSイメージセンサ
Teledyne e2v社 Topaz5D
イベントベースビジョンセンサ（EVS）
Prophesee社 GENX320
高解像度、非破壊の3D表面分析と検査
Gelsight社 Gelsight Mobile
産業用ロボット向け超小型リアルタイム3D触覚センサ
Gelsight社 Gelsight Mini
出展詳細はこちら :
https://cornestech.co.jp/news/31545?utm_source=PRTimes&utm_medium=202411&utm_campaign=20241121_ITE2024_prtimes
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