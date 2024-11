rienda(リエンダ)より大人気YouTuber Rちゃんがデザイナーを努める『Riu』との初コラボレーションアイテムが2024年12月6日(金)より発売決定！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目⿊区、 代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は、多くの女性から絶大の支持を得ている大人気YouTuber Rちゃんがデザイナーを努めるアパレルブランド『Riu』の5周年を記念して、Riu × riendaコラボレーションアイテムを2024年12月6日(金)より全国のrienda店舗で発売いたします。

Rちゃんがriendaをイメージし、デザインしたワンピースやRiuとriendaのコラボレーションロゴを使用した今の時期にピッタリなニットトップス、コルセットベルトで綺麗なシルエットが特徴のダンボールニットスカートの全3型がラインナップ。

SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNでは2024年12月13日(金)から発売開始。

さらに2024年12月6日(金)には新宿ルミネエストのイベントスペースにて、Rちゃん来店イベントを開催いたします。

LOOK

Riu × rienda コラボレーションアイテム詳細

商品名:RiuコラボカシュクールOP

品番:110HAA01-3101

カラー:WHT/PNK/BEG/BLU

価格:\16,500(tax in)

商品名:Riuコラボロゴknit TOP

品番:110HAA01-3121

カラー:IVOY/GRY/D-RED

価格:\7,700(tax in)

商品名:RiuコラボダンボールニットSK

品番:110HAA01-3111

カラー:L-BEG/D-GRY

価格:\14,300(tax in)

写真撮影会開催について

日時:12月6日(金) 第一部15:00~ 第二部16:40~

※開始時間は当日の状況により変更する場合がございます。

会場:ルミネエスト8階 イベントスペース エストマプラス

参加条件:rienda新宿ルミネエスト店にて「Riu × rienda」コラボアイテムのお買い上げで、先着70名様に写真撮影会参加チケットを配布いたします。

イベントの詳細は以下rienda official blogまたは、rienda official instagramアカウントより

ご確認ください。

rienda official blog:https://ameblo.jp/rienda-girls/

rienda official instagram:https://www.instagram.com/rienda_official/

ABOUT「Rちゃん」

【Rちゃん】

1996年 8月4日生まれ、愛知県出身

28歳の女社長兼YouTuber。

自社のアパレルブランド"Riu"の代表であり、デザイナーも務めている。

22歳で自身のブランド『Riu』を設立。

ブランドを広めるためにYouTubeチャンネルを開設。

今ではチャンネル登録者数84万人となり

女性から絶大な支持を得ている。

Riu BRAND CONCEPT

I dress myself for my own sake.

“私”のために纏う。

個々が持つほのかな香気や繊麗かつ儚げな色気をそっと感じ“私”を魅了する一着を追求し続ける。

rienda BRAND CONCEPT

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~

rienda WEB STORE: https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram:@rienda_official

rienda Twitter(X):@_rienda

rienda TikTok:@riendastyle.official

_______________________________________

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net