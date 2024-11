″一軒め酒場から二軒め相席、三軒めBARへ”若者に大人気業態、相席屋×THE SINGLE×The Public stand×一軒め酒場の特別コラボが2024年11月20日(水)イベントスタート

株式会社セクションエイト株式会社セクションエイト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:横山 淳司、以下セクションエイト)はセクションエイトが運営する相席屋の2024年10月の業績の発表と、11月一軒め酒場とのスペシャルコラボが決定したイベントの詳細を発表いたします。

期間:2024/11/20(水)~12/22(日)

"一軒め酒場から二軒め酒場、三軒めBARへ”若者に大人気の業態同士の特別コラボが開催決定となりました。

Z世代中心のご利用が多い相席屋、THE SINGLE、The Public standと、一軒め酒場による若者のためのイベントとなり一軒目二軒目と1日中お得に楽しめる企画となっております。

企画概要

1.一軒め酒場から相席屋、THE SINGLE、The Public standへ

一軒め酒場ご利用のレシートを対象店舗へ持参いただくと、それぞれの店舗対象の割引が適用されます。

■相席屋>「一軒め酒場でのご利用金額」そのまま相席屋での相席料金から割引

■THE SINGLE>1相席無料となります。*3相席以上が対象

■The Public stand>男性飲み放題1,500円引き、女性80%OFF

2.相席屋から一軒め酒場へ

男性限定で、一軒め酒場対象店舗で利用可能な神田旨カツ1本無料クーポンをプレゼント

配布条件

■相席屋>相席屋で60分相席いただくとプレゼント

■THE SINGLE>3相席以上でプレゼント

■The Public stand>飲み放題をご利用でプレゼント

クーポン券

3.さらに相席屋では一軒め酒場定番の神田旨カツが期間中食べ放題となります

キャンペーン実施店舗

相席屋

相席屋歌舞伎町 / 相席屋渋谷 /相席屋 上野 /AISEKIYA横浜西口 / 相席屋仙台国分町

THE SINGLE

THE SINGLE 新宿靖国通り /THE SINGLE 恵比寿 / THE SINGLE 池袋東口 /THE SINGLE 銀座コリドー街 /THE SINGLE 渋谷 /THE SINGLE 梅田 / THE SINGLE 上野 /THE SINGLE 横浜西口

The Public stamd

The Public stamd渋谷 /The Public stamd歌舞伎 /The Public stamd銀座 /The Public stamd上野 /The Public stamd池袋 /The Public stamd町田 /The Public stamd横浜 /The Public stamd大宮

一軒め酒場

一軒め酒場 桜木町店 /一軒め酒場 新橋店 /一軒め酒場 神田南口店 /一軒め酒場 高田馬場店 /一軒め酒場 JR 蒲田東口店 /一軒め酒場 池袋南口店 /一軒め酒場 吉祥寺南口店 /一軒め酒場 歌舞伎町店 /一軒め酒場 中野北口店 /一軒め酒場 川崎仲見世通り店 /一軒め酒場 池袋東口店 /一軒め酒場 御徒町アメ横店 /一軒め酒場 西武新宿駅前店/一軒め酒場 大宮東口店 /一軒め酒場 高田馬場さかえ通り店 /一軒め酒場 新宿中央東口店 /一軒め酒場 大和銀座 店 /一軒め酒場 渋谷センター街店 /一軒め酒場 成増店/一軒め酒場 小田原店/一軒め酒場 上大岡店/一軒め酒場 大船店/一軒め酒場 元住吉店/一軒め酒場 三鷹店/一軒め酒場 月島店/一軒め酒場 横浜西口/一軒め酒場 横浜ムービル /一軒め酒場 仙台一番町 /一軒め酒場 エル京橋店 /一軒め酒場 伏見店/一軒め酒場 天満店/一軒め酒場 お初天神店 /一軒め酒場 十三店/一軒め酒場 天王寺北口店 一軒め酒場 吹田店一軒め酒場 上本町ハイハイタウン店 一軒め酒場 堺東店

キャンペーンイメージPOP

■相席屋について

友達や恋人作りの場として好評の「相席屋」は、外食産業の革命児として“初めての方と相席になる”という今までにない新業態の居酒屋です。2014年3月の赤羽店のオープンを皮切りに、現在までで全国約50店舗を展開。2023年4月には開業から現在までの累計マッチング数が約1,000万マッチングを突破。知らない人と相席になることで新たな出会いや発見、また友達作りや恋人作り、たくさんの人との出会いの幅を広げられるのが大きな特長です。(※入店時、男女とも公的身分証をご掲示いただきます)

[相席屋は株式会社セクションエイトの登録商標です。]

■THE SINGLEについて

セクションエイトは出会いの創出を目指す「相席屋」を全国展開してまいりましたが、おひとりでも気軽に、安心して相席屋をご利用いただけるのが「THE SINGLE」です。

近年、おひとり様を楽しむシングル消費が増加し、ソロ活経験者は86.4%(*)にも上ります。「THE SINGLE」は、こうしたソロ活需要にも応えられるよう、より真剣な出会いを求める人々に向けた1対1での相席を提供します。完全会員制、全席個室で、2人きりの特別な時間を、安心してお楽しみいただける空間をご用意しました。

(*)出典:https://www.excite.co.jp/news/article/E1341404898238/

【パブスタとは?】

参照:オフィシャルホームページ https://www.public-stand.com

セクションエイトが運営する飲み放題バーで、業界では珍しいオープンから朝5時のクローズまで「時間無制限飲み放題」と「出入り自由 」・「店舗間行き来自由」 という自由度の高いシステムを採用し、熟練したバーテンダーが一杯ずつ丁寧に作る100種類以上のドリンクカクテルを時間と料金を気にせず楽しむことができます。大学生や社会人、近年増加している訪日観光客インバウンド外国人も気軽に通え、パブリックに楽しめる空間を実現しました。

店舗内装デザインはプロのデザイナーが監修する、店舗毎にテーマが異なるゴージャスな内装。音響照明デザイナーも監修し、会話を邪魔しない設計。音楽やゲーム、スホーツ観戦、デートなど、様々な利用シーンでお楽しみいただけます。

運営店舗は恵比寿店/渋谷店/新宿歌舞伎町店/池袋西口ロマンス通り店/銀座コリドー店/上野店/町田店/横浜西口店/大宮東口店/船橋店/大阪梅田店/新潟駅前店/仙台国分町店で13店舗となります。



会社概要

会社名:株式会社セクションエイト(SECTION EIGHT CO.,LTD)

所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-11 Barbizon22 3階

主な事業内容:飲食店の経営・企画・コンサルティング、 フランチャイズ事業、イベント企画プロデュース

設立日:2008年6月20日

資本金 :1,000万円

代表者:代表取締役社長 横山 淳司

HP:https://section-8.jp/