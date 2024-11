英国ミステリー「ザ・タワー ～刑事サラ・コリンズの捜査～」2025年1月 日本初放送決定！12/7(土)には完成披露イベントも開催！CSホームドラマチャンネル

松竹ブロードキャスティング株式会社(C) Mammoth Screen Limited 2021 All Rights Reserved

CSホームドラマチャンネルでは、世界70エリア以上で放送され大ヒットした英国ミステリー「ザ・タワー ~刑事サラ・コリンズの捜査~」を2025年1月から日本初放送することが決定しました。本作は、実際にロンドン警視庁の殺人課で8年間刑事を務めていた作家ケイト・ロンドンのデビュー小説を映像化したもので、本国ではすでにシーズン3の制作も決定した話題作です。ホームドラマチャンネルでは1月に日本語吹替版を一挙放送し、2月に日本語字幕版を一挙放送します。(日本語吹替版は2月にも再放送あり)

さらにドラマの放送に先立って、12月7日(土)に完成披露イベントを実施することも決定しました。当日はドラマ本編の第1話を上映するほか、本作で声優を務めた木下紗華さん、三上哲さんが登壇してのトークイベントを開催します。ホームドラマチャンネルではこのイベントに5組10名様をご招待!奮ってご応募ください。

ザ・タワー ~刑事サラ・コリンズの捜査~

★CSホームドラマチャンネルで日本初放送!

【日本語吹替版】2025年1月12日(日)スタート!毎週(日)後7:30~

【日本語字幕版】2025年2月放送!

★ひかりTVでの第1話先行放送&配信も決定!詳細は後日発表!

2021年/英国/全3話

[原作] ケイト・ロンドン

[脚本] パトリック・ハービンソン

[製作] ポール・テスター

[監督] ジム・ローチ

[出演] ジェマ・ウィーラン、ジミー・アキンボラ、タヒラ・シャリフ、エメット・J・スキャンラン

[声の出演] 木下紗華、田島章寛、宮白桃子、三上哲

(C) Mammoth Screen Limited 2021 All Rights Reserved(C) Mammoth Screen Limited 2021 All Rights Reserved

世界70エリア以上で放送され大ヒットした英国ミステリー!実際にロンドン警視庁の殺人課で8年間刑事を務めていた作家ケイト・ロンドンのデビュー小説の映像化。すでにシーズン3の制作も決定した話題作!

ベテラン警官と10代の少女が、ロンドンの高層ビルの屋上から転落して死亡した。屋上には新人警察官のリジー・アダマと5歳の少年が残っていたが、数時間後、リジーは姿を消す。DSI(特別捜査局)のサラ・コリンズは、事件の真相を探るべく捜査を進めるうち、複雑で多様性にあふれた都市警察の闇を目にすることになる。

「ザ・タワー ~刑事サラ・コリンズの捜査~」第1話試写会&トークショー

【ひかりTV視聴者限定!5組10名様ご招待!】

「ひかりTV」で「ホームドラマチャンネル」を視聴されている方を対象に、抽選で5組10名様をトークイベントにご招待します!奮ってご応募ください。

ドラマの詳細はこちら :https://www.homedrama-ch.com/news/725

【イベント概要】

開催日:2024年12月7日(土)

開場:14:30~ 開演:15:00~ ※16:30終了予定

会場:東京アニメーションカレッジ専門学校 4Fホール (東京都新宿区下落合1-1-8)

登壇:木下紗華、三上哲

木下紗華

【主な出演作品】

●「トワイライト」シリーズ(クリステン・スチュワート)

●「僕のヒーローアカデミア」(ミルコ役)

●「デリシャスパーティ(ハート)プリキュア」(セクレトルー役)

●「APEX」(ブラッドハウンド役)

三上哲

【主な出演作品】

●「ドクター・ストレンジ」(ドクター・ストレンジ)

●「SHERLOCK」(シャーロック・ホームズ)

●「ゴールデンカムイ」(マイケル・オストログ)

●「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」(ダグラス・ビリンガム)

イベントの応募はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/gift/detail/1395

「ひかりTV」で「ホームドラマチャンネル」を視聴されている方限定!

5組10名様

応募締切:11月28日(木)23:59

ひかりTVの加入はこちらから :https://www.hikaritv.net/ch_lp/460/?cid=home

ホームドラマチャンネルは、スカパー!、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

ホームドラマチャンネル カスタマーセンター 0570-001-444

IP電話のお客様は03-6741-7535

【受付時間】10:00~20:00(年中無休)

視聴方法ページはこちら

https://www.homedrama-ch.com/page/howto