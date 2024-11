日本初上陸！「Life&Beauty by JUN ONLINE」にて、韓国発ライフスタイルビューティーブランド「VENUMENT（ベニュメント）」の日本独占販売をスタート。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 進)が運営するLifestyle、Beauty、Wellnessにフォーカスしたオンラインショッピングストア「Life&Beauty by JUN ONLINE(ライフアンドビューティー バイ ジュン オンライン)」にて、2024年11月15日(金)より韓国発ライフスタイルビューティーブランド「VENUMENT(ベニュメント)」の日本独占販売をスタートいたしました。

ABOUT「VENUMENT」

「VENUMENT(ベニュメント)」は、「家」からインスピレーションを受け、2021年に誕生した韓国発のライフスタイルビューティーブランド。穏やかな日常に小さな喜びを与えてくれるような、親しみやすいプロダクトを展開しています。

VENUMENT BRAND PAGE:https://landb.junonline.jp/news/364365

BEAUTY LINE UP

・BUTTER BALM \2,050(税込) / 9g

COLOR

・UNIVERSAL(クリア)

・HEALTHY BABY(アプリコット)

・BALLERINA(ピンク)

乾燥しやすいパーツをケアしたり血色感をプラスしたりできるマルチバーム。

配合されているイリッペバターは保湿力が高く、融点が人の体温に近いのが特徴。日常生活内では溶けにくく、人肌にのせるとスルスル溶けて肌にうるおいをチャージしてくれます。

・BUTTER BALM & KEY RING SET \3,480(税込) / 9g

COLOR

・UNIVERSAL(クリア)

・HEALTHY BABY(アプリコット)

・BALLERINA(ピンク)

バターバームに、キーリングとステッカー、アプリケーターがセットになったアイテム。シリコンデザインのキーリングにバームをセットすれば、よりファッショナブルに持ち歩けます。

・COCOS LAYER HAND CREAM \3,000(税込) / 60mL

プレミアムココナッツバター(※ヤシ油(保湿成分))とシアバター(※シア脂(保湿成分))がやさしく溶け、乾燥した手をしなやかにやわらかく仕上げます。すばやく吸収されるためベタつかず、うるおいは長持ち。

ベルガモットと繊細なパウダリームスクの香りがほのかに持続します。

・SOLID PERFUME APARTMENT \5,180(税込) / 30mL

・APARTMENT

ブラックペッパー、プチグレン、オリバナム、シダー、ムスク

・TEMPERATURE

ペア、ジャスミン、モス、アンバー

ハンドクリームのようにバッグやポーチに入れて持ち運びができ、シーンを選ばずに使用できる便利なチューブタイプの練り香水です。2種の香り展開。

・JOJOBA OIL BODY WASH \6,100(税込) / 500mL

ゴールデンホホバオイル(※ホホバ種子油(保湿成分))が含まれており、シャワー後もしっとり感が長く感じられるオイルボディウォッシュ。

気持ちまでやさしく洗い上げてくれるような、ベルガモットやパウダリームスクをブレンドした心安らぐ香りです。

LIFESTYLE LINE UP

・BUBBLE POUCH \1,000(税込)

半透明の素材にブランドロゴを潔く配したポーチ。エアパッキンをサンドしたポーチは、デザイン性も機能性も十分。ビニール素材なので、水場でも安心して使うことができます。

バッグの中でかさばらないフラットなフォルムや、中身がさりげなく透けて見えるちょうどいいシアー感もイチオシのポイントです。

・TOWEL

・HAND TOWEL \1,980(税込)

・FACE TOWEL \4,550(税込)

・BATH TOWEL \9,980(税込)

「VENUMENT」のシグネチャーカラーであるブルーの生地にキャンバス地のロゴがポイント。

ラグジュアリーホテルで提供されるアメニティと同じ生地で作られており、水気をすばやく吸い取ってくれます。

・HOODED BATH ROBE \21,000(税込)

柔らかいシアリング加工で、肌触りにこだわったバスローブです。

ゆったりとしたサイズ感で、入浴後の体に残った水分を吸い取ってくれます。

ラグジュアリーホテルで提供されるアメニティと同じ生地を使用して作られています。

COLUMN

「Life&Beauty by JUN ONLINE」サイト内でも、「VENUMENT」について掘り下げて紹介する特集記事を公開しています。

アイコニックなアイテムが勢揃い 韓国発「VENUMENT」が日本初上陸

https://landb.junonline.jp/news/364365

INFORMATION

「VENUMENT」のアイテムは、11月29日(金)頃より「Life&Beauty by JUN ONLINE」の常設店舗でも取り扱いをスタートします。常設店では、実際にアイテムを手にとって香りやテクスチャーをお試しすることも可能です。ぜひこの機会にご利用ください。

※Hooded Bath Robe、Bath Towelはオンラインのみでの取扱となります。常設店での展開はございません。

※店舗によって展開開始日が前後する可能性がございます。詳しくは各店舗まで直接お問い合わせください。

< Life&Beauty by JUN ONLINE 常設店舗 >

ADAM ET ROPE アトレ恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿南1-6-1 西館 3F

Tel.03-5708-5356



ADAM ET ROPE ミント神戸店

兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 3F

Tel.078-222-5555



ADAM ET ROPE 福岡パルコ店

福岡県福岡市中央区天神2-11-1 新館 2F

Tel. 092-235-7177



< Life&Beauty by JUN ONLINE概要 >

「Life&Beauty by JUN ONLINE」は、ライフスタイル・ビューティー・ウェルネスにフォーカスし、好奇心と探究心にあふれた女性 のために新しい日常に寄り添うアイテムとアイディアを提案する、オンラインショッピングストアです。



・Official Online Store https://landb.junonline.jp/

・Instagram https://www.instagram.com/lifebeautybyjun/