アイプロスペクト、電通デジタルとCCIと共にMeta主催の「Meta Agency First Awards 2024」にて最優秀賞「Agency of the Year」を受賞

アイプロスペクト・ジャパン株式会社

アイプロスペクト・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:堀尾尚弘、以下 アイプロスペクト・ジャパン)は、株式会社電通デジタル(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:瀧本 恒、以下 電通デジタル)と株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社である株式会社CARTA COMMUNICATIONS(本社:東京都港区、代表取締役社長:目黒 拓、以下 CCI)と共に、Meta日本法人 Facebook Japanが主催する「Meta Agency First Awards 2024」※1にて、最優秀賞の「Agency of the Year」を受賞しました。

「Meta Agency First Awards」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、優れた業績を納めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立されたアワードです。2022年より実施し、今回3回目の開催となります。CCIと電通デジタルは2022年に「Best Brand Partner Award」を受賞し、2023年にはアイプロスペクト・ジャパンも加わり、3社で同賞を受賞しました。※2

このたびの「Agency of the Year」は、Metaの推奨するソリューションの推進、そして2024年を通し最もMetaのビジネスを拡大したエージェンシーに贈られる賞です。

アイプロスペクト・ジャパンは、Metaを活用した広告戦略、配信設計、効果検証を含む包括的なソリューションを提供しています。また、ブランドマーケティングからパフォーマンスマーケティングを統合し、生活者とのコミュニケーションを活性化させ、企業や市場の成長を促進するマーケティング活動を支援しています。

今後もアイプロスペクト・ジャパンは、Metaの提供する広告プラットフォームにおいて、付加価値の高いサービス提供を行い、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

共同リリースのため、重複して配信される場合がございますが、あらかじめご了承ください。

※1:Meta Agency First Awards 2024について

https://www.facebook.com/business/m/agency-first-awards-jp/2024

Meta、広告代理店の功績を称える「Meta Agency First Awards 2024 Japan」を開催し、「Planner of the Year」など新カテゴリを含む各賞の受賞者を発表(2024年11月19日Meta発表)

https://about.fb.com/ja/news/2024/11/Meta_Agency_First_Awards_Japan_2024

※2:アイプロスペクト、電通デジタル、CCIと共にMetaが主催する 「Meta Agency First Award 2023」にて「Best Brand Partner Award」を受賞(2023年11月1日発表)

■iProspect Japan(アイプロスペクト・ジャパン)について

iProspect は、dentsuグループに属し、グローバルに展開するデジタルファースト・エンドツーエンドメディアエージェンシーです。 メディア戦略とストーリーテリング、デジタルの専門性およびオーディエンスに対する知見を組み合わせ、パフォーマンス主導のブランド構築という新領域を定義します。 iProspectは、人を中心としたソリューション(human-centric solutions)の提供により、Sonos、Cox、LG、Hilton、Levi's、Budweiser、Microsoft、Procter & Gamble など、世界を代表するブランドの成長を加速させています。世界93の市場にわたる 8,000 人を超えるメディアとパフォーマンスのエキスパートで構成されたiProspectチームがグローバルネットワークで活躍しています。(https://www.iprospect.com)

■iProspect Japan(アイプロスペクト・ジャパン)の概要

会社名 : iProspect Japan (アイプロスペクト・ジャパン株式会社)

代表者 : 代表取締役社長 堀尾 尚弘

所在地 : 東京都港区東新橋1-8-1

設立 : 2003年12月

URL : https://www.iprospect.com