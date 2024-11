電通デジタル、CCIとアイプロスペクト・ジャパンと共にMeta主催の「Meta Agency First Awards 2024」にて、最優秀賞「Agency of the Year」を受賞

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル(本社:東京都港区 代表取締役社長執行役員:瀧本 恒 以下、電通デジタル)は、株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社である株式会社CARTA COMMUNICATIONS(本社:東京都港区 代表取締役社長:目黒 拓 以下、CCI)、アイプロスペクト・ジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:堀尾 尚弘 以下、アイプロスペクト・ジャパン)と共に、Meta日本法人 Facebook Japanが主催する「Meta Agency First Awards 2024」※1にて、最優秀賞の「Agency of the Year」を受賞しました。また、電通デジタル単独で「Best Solution Award -Creator Collaboration部門」を受賞しました。

最優秀賞「Agency of the Year」「Best Solution Award -Creator Collaboration部門」

「Meta Agency First Awards」は、Metaが標榜・推奨する主要なビジネス領域において、多大な協力および優れた業績を収めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立されたアワードです。2022年より実施し、今回3回目の開催となります。電通デジタルとCCIは2022年に「Best Brand Partner Award」を受賞し、2023年にはアイプロスペクト・ジャパンも加わり、3社で同賞を受賞しました。※2

このたびの「Agency of the Year」は、Metaの推奨するソリューションの推進、そして2024年を通し最もMetaのビジネスを拡大したエージェンシーに贈られる賞です。

また、「Best Solution Award -Creator Collaboration部門」は、Instagramには欠かせない、クリエイター活用を中心としたパートナーシップ広告を使って、優れた事例や価値を創出したエージェンシーに贈られる賞です。

電通デジタルは、当社の専売メニュー「SNSマガジン」で、出版社の制作力を生かしInstagramに特化したクリエイティブ制作や適切な投稿、Meta広告運用を行い、クライアント企業のクリエイターマーケティング活動を包括的に支援しています。また、オンオフ施策を横断する柔軟な分析と精緻な効果測定を可能にする「Facebook Advanced Analytics」※3、Meta AIを活用した「ASC(Advantage+Shopping Campaign)」、さらには縦型動画をはじめとするFacebook・Instagramでの動画活用を通じて、Metaの高いパフォーマンスを引き出し、クライアント企業の成長と価値向上に貢献し続けています。

今後も電通デジタルは、Metaの広告プラットフォームにおいて、付加価値の高いサービス提供を行い、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

※1:

Meta Agency First Awards 2024について

https://www.facebook.com/business/m/agency-first-awards-jp/2024

Meta、広告代理店の功績を称える「Meta Agency First Awards 2024 Japan」を開催し、「Planner of the Year」など新カテゴリを含む各賞の受賞者を発表(2024年11月19日Meta発表)

https://about.fb.com/ja/news/2024/11/Meta_Agency_First_Awards_Japan_2024

※2:電通デジタル、CCIならびにアイプロスペクト・ジャパンと共にMeta主催の「Meta Agency First Awards 2023」にて「Best Brand Partner Award」を受賞(2023年11月1日発表)https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/prizes/2023-1101-000115

※3:国内初、「Facebook Advanced Analytics」を活用したセキュアな"人"起点の分析ソリューションの提

供を開始(2021年10 月12 日発表)

https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2021-1012-001061

<電通デジタルについて>https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアント企業の事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。