行くぞ、万博。グランフロント大阪にて、大阪・関西万博に出展する中小企業が、トライアル展示イベントを開催
公益財団法人大阪産業局
開催場所のグランフロント大阪は、関西圏を代表する大型複合商業施設であり、JR大阪駅より連絡デッキで直結する好アクセスな場所にあります。
No/BORdER～国境・垣根・時代・カベを越える技術展～ トライアル展示supported by MOBIO
詳細を見る :
https://beyond-borders-expo-m-osaka.jp
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/98_1_e0701d4a8f232d2ef38d5c07b22372c1.jpg ]
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2025年4月に開幕する大阪・関西万博（以下、万博）、大阪ヘルスケアパビリオン内に設置される「リボーンチャレンジ（※）」では、万博に向けて新技術開発などに取り組む優れた大阪の中小企業・スタートアップ企業441社の技術展示が、週替わりの企画を通して実施されます。
その中で、MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）がリボーンチャレンジにて実施する 「No/BORdER～国境・垣根・時代・カベを越える技術展～」で出展する13社が、万博本番に備え、展示予定の製品・技術を試験的に出展するトライアル展示イベントを開催します。
開催場所のグランフロント大阪は、関西圏を代表する大型複合商業施設であり、JR大阪駅より連絡デッキで直結する好アクセスな場所にあります。
万博本番に向けた準備並びにトライアルとして、グランフロント大阪を利用する幅広い年齢層の方々に見学・体験いただきたいと考えています。
本イベントを通じて、万博に出展する大阪の中小企業の技術力をいち早く見学・体験いただくとともに、万博開催に向けた機運の醸成につなげてまいります。
（※）リボーンチャレンジについて(https://osaka2025.site/)
■開催概要
＜イベント名＞
2025年大阪関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」出展企画
No/BORdER～国境・垣根・時代・カベを越える技術展～ トライアル展示supported by MOBIO
＜開催日時＞
2024年12月7日（土) 、12月8日（日）ともに11:00～19:00
＜開催場所＞
グランフロント大阪 北館1Fナレッジプラザ（大阪府大阪市北区大深町3-1）
詳細を見る :
https://beyond-borders-expo-m-osaka.jp
■出展企業および展示 概要（全13社）※順不同
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/98_1_e0701d4a8f232d2ef38d5c07b22372c1.jpg ]
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https://beyond-borders-expo-m-osaka.jp