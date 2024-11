九州初！「ハリー・ポッター　ホグワーツのクリスマス」2024年11月22日（金）～12月25日（水）

三菱地所プロパティマネジメント株式会社

MARK IS 福岡ももち(福岡市中央区)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2024年11月22日(金)から12月25日(水)まで、クリスマス限定イベント「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」を開催します。

世界中で愛され、現在も人々を魅了し続け、熱狂的なファンも多い「ハリー・ポッター」シリーズ。九州で、ハリー・ポッターとコラボしたクリスマスイベントが開催されるのは初めてとなります。「ハリー・ポッター」に登場するホグワーツ魔法魔術学校と4つの寮(グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフ)にインスパイアされた全長約4メートルのクリスマスツリーをシンボルに、館内各所にハリー・ポッターのフォトロケやデコレーションを施し、期間中はスタンプラリーやポップアップストア等のイベントも開催します。4階ユナイテッド・シネマでは、映画「ハリー・ポッター」シリーズ全8作品の特別上映も行います。ハリー・ポッターの世界感を堪能できる、特別なクリスマスにぜひお越しください。

<開催概要>

「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」MARK IS 福岡ももち

期間:2024年11月22日(金)~12月25日(水)

【主な企画】

・ クリスマス装飾

・ フォトスポット

・ 4つの寮をめぐろう!ホグワーツのクリスマス スタンプラリー

・ 「ハリー・ポッター マホウドコロ」 POP-UP STORE *期間限定

・ オリジナルコースタープレゼント

・ ワークショップ

・ 「ハリー・ポッター」シリーズ特別上映

■クリスマス装飾 ホグワーツのクリスマス

期間:11月22日(金)~12月25日(水)

場所:2Fももちステージ

~観覧無料~

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮(グリフィンドール、レイブンクロー、スリザリン、ハッフルパフ)のモチーフがあしらわれた全長約4メートルのスペシャルなツリーが、2Fももちステージ吹き抜けに登場します。

装飾イメージ(ももちステージ)※装飾内容は一部変更になる場合があります。4つの寮のシンボルカラーでデザインされたタペストリーやオーナメントで作られたツリーグリフィンドールレイブンクロースリザリンハッフルパフ■フォトスポット

期間:11月22日(金)~12月25日(水)

場所:1Fおおかいだんした、2Fマクドナルド前

シリーズ1作目に登場した“組分けシーン”を体感できるフォトスポットや、ハリー・ポッター、ハーマイオニー・グレンジャー、ロン・ウィーズリーの等身大フィギュアと写真を撮ることができるスポットなど、「ハリー・ポッター」の世界を堪能することができます。

※画像はイメージです■4つの寮をめぐろう!ホグワーツのクリスマス スタンプラリー

期間:11月22日(金)~12月25日(水)

時間:10:00~21:00

場所:館内各所

ハリー・ポッターの世界観を楽しみながら、館内4箇所に設置されている4つの寮のスタンプを集めてクリスマスツリーを完成させよう。

4つのラリーポイントとスタンプラリー台紙■「ハリー・ポッター マホウドコロ」 POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち

期間:11月15日(金)~12月25日(水)

時間:10:00~21:00(最終日19:00閉店)

場所:2Fももちステージ

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のグッズが揃うポップアップストア「ハリー・ ポッター マホウドコロ」が期間限定で登場。クリスマスギフトや自分へのご褒美にもぴったりなグッズの数々をお楽しみいただけます。 ※11月15日(金)より先行オープン

【MARK IS 福岡ももち店限定】

7,700円(税込)以上のお買い上げでトートバッグプレゼント ※数に限りがあります

※画像はイメージです■4つの寮のコースターを集めよう! オリジナルコースタープレゼント

期間:12月1日(日)~12月25日(水)

対象店舗にて1会計につき3,000円以上(税込・合算不可)のお会計で、オリジナルコースターを1枚プレゼント。絵柄は全部で4つ。何が出るかはお楽しみ。

※なくなり次第終了。絵柄はランダムで1枚のお渡しとなります。

※一部プレゼント対象外店舗がございます。

※ユナイテッド・シネマをご利用の方は条件が異なります。

オリジナルコースター(イメージ)■ワークショップ

日時:12月21日(土)22日(日)

時間:1.11:00~ 2.13:00~ 3.15:00~

場所:4F中央(B)エレベーター前

当日のお買上げレシート2,000円(税込・合算可)以上のご提示で1名様ご参加いただけます。

※なくなり次第終了

12月21日(土)ルーナのメラメラメガネを作ろう!12月22日(日)羽根ペンを作ろう!■マークイズ福岡ももち公式Instagramでハリー・ポッターグッズをプレゼント

期間:11月22日(金)~12月25日(水)

マークイズ福岡ももちのクリスマスツリーやフォトスポット、スタンプラリーなど、館内のクリスマスに関する写真を撮って「#ホグワーツのクリスマス」をつけてフィード投稿すると、抽選で1名様に『ハリー・ポッター』【プロップレプリカ】1/1スケール ニンバス2000(ライフサイズ・エディション)をプレゼント!

1/1スケール ニンバス2000

<同時開催> シリーズ8作品をいっき見!

「ハリー・ポッター」シリーズ クリスマスシーズン特別上映(全作品2D吹替版)

期間:11月22日(金)~12月26日(木)

場所:4Fユナイテッド・シネマ

九州初となる本イベントの開催を記念して、4Fユナイテッド・シネマで「ハリー・ポッター」シリーズ8作品を特別上映します。最新の映画館でハリー・ポッターの世界観をご堪能いただけます。

※上映スケジュール、チケット販売等の詳細はユナイテッド・シネマ公式サイトをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119453/table/12_1_da8ed72c587fd3287f8976c2b425bb88.jpg ]

12月1日(日)~12月25日(水)の期間中、4Fユナイテッド・シネマでハリー・ポッター上映作品をご覧の方に、オリジナルコースターをプレゼント!

※なくなり次第終了。絵柄はランダムで1枚のお渡しとなります。

※特典は入場時にお渡しします。

コピーライト表記のお願い

本イベントをご紹介いただく際には、下記ロゴまたはテキストの表記をお願い申しあげます。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)

◎「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、1つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了し、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界5カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」、アイコニックな旗艦店「ハリー・ポッター ニューヨーク」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

◎ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)