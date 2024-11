【男性のためのコスメブランド「BARONY」ブランドサイトがついに完成！最新情報と製品ラインナップを一挙公開】

株式会社京福堂

『「価値ある人生」を共に刻む』京福堂(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:関 崇樹)が展開するメンズコスメブランド「BARONY」(バロニー)は、2024年11月20日(水)にブランドサイト(https://barony.jp/(https://barony.jp/))の公開を発表いたします。新サイトでは、BARONYの魅力的な製品ラインナップや、最新のブランド情報にアクセスしやすくなります。日々のライフスタイルに華やかさと自信をもたらす「BARONY」の世界を、ぜひこの新しいサイトでご体験ください。

ブランドサイトの見どころ

・「BARONY」のフィロソフィーを反映したスタイリッシュなデザイン

BARONYのブランドメッセージ「魅力が変わる。人生が変わる。」を象徴するように、サイト全体はシンプルでありながらもスタイリッシュなデザインに仕上げられています。ビジュアル面でも、製品の魅力やブランドのフィロソフィーが自然と伝わるように工夫されており、訪問者が直感的にBARONYの世界に浸れるようになっています。

・人気の「MAGNET」&「MIRROR」シリーズの徹底紹介

BARONYの新サイトでは、人気の「MAGNET」シリーズ(シャンプーやトリートメントなどのヘアケア製品)や「MIRROR」シリーズ(スキンケアおよびオーラルケア製品)の詳細情報を提供します。各製品の成分や使用方法、期待される効果について、分かりやすくまとめられており、利用者が自身のニーズに合わせた製品を選びやすくなっています。

・ユーザー中心のシンプルなデザイン

忙しい男性でも直感的に商品にアクセスできるように、シンプルでナビゲートしやすいデザインを採用。ストレスなくスムーズなショッピング体験をお届けします。

BARONYについて

・BARONY MAGNET SERIES(バロニー マグネット シリーズ)

特徴:MAGNETシリーズは、形にできない男の色香を毎日のケアの中で纏えるよう、新たなスタンダードを提供します。「磁石のように惹きつけられ、吸い寄せられるような、不思議な魅力を持つ人」という意味が込められており、"纏う魅力"が"自信"になり、新たな体験へと導きます。

・BARONY MIRROR SERIES(バロニー ミラー シリーズ)

特徴:MIRRORシリーズは、自分自身と真剣に向き合わなければ見えない姿、人間本来の強かな美しさを呼び起こします。向き合い、引き出し、磨き上げる、”最高の自分”が”いつもの自分”になるためのエッセンスです。

BARONYは、【魅力が変わる。人生が変わる。】というブランドメッセージを掲げ、2021年10月にブランドを立ち上げて以降、これまで多くのお客様に本ブランド商品を手に取っていただきました。BARONYの製品により、日々のライフスタイルをさらに豊かにし、自信に満ちた日常をサポートすることを目的としています。

今後も、時代のニーズに応え、より一層の品質向上と製品開発を進め、男性の魅力を引き出すアイテムを展開してまいります。

商品概要

・BARONY MAGNET SERIES

MAGNET SHAMPOO(シャンプー)

MAGNET TREATMENT(トリートメント)

MAGNET SOAP DEODORANT(デオドラント薬用石鹸)

・BARONY MIRROR SERIES

MIRROR GRACE WASH(保水洗顔料)

MIRROR WHIPPING NET(洗顔ネット)

MIRROR ALL IN ONE GEL(高保湿スキンジェル)

MIRROR WHITENING TOOTH WASH(液体歯磨き)

MIRROR WHITENING TOOTH PASTE(歯磨きジェル)

MIRROR WHITENING TOOTH BRUSH(音波電動歯ブラシ)

SNS

■ブランドサイト

URL:https://barony.jp/

■Instagram

アカウント名【@barony_official】

URL:https://www.instagram.com/barony_official/

■X

アカウント名【@BARONY_JP】

URL:https://twitter.com/BARONY_JP

今後の展望

BARONYは、「魅力が変わる。人生が変わる。」というブランドメッセージを胸に、今後も男性のライフスタイルをより豊かにする製品と情報の提供に取り組んでまいります。ブランドサイトを通じて、お客様に最高の体験をお届けすることを目指し、BARONYの世界観を多くの人々と共有していきます。新たな挑戦と革新を続けるBARONYの歩みを、どうぞご期待ください。

社名 :株式会社京福堂

本社所在地:大阪府大阪市西区靱本町2丁目3-2なにわ筋本町MIDビル10階

代表者 :代表取締役社長 関 崇樹

設立 :2013年7月19日

資本金 :2,000,000円

事業内容 :健康食品の企画・通信販売

会社URL :https://kyoufukudou.jp/