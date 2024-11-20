めちゃコミック（めちゃコミ）が2024年10月の「月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-」を発表
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志)の提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」は、2024年10月の「月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-」を発表いたしました。
1位を獲得したのは、『キングダム』！続いて、２位『ゴールデンカムイ』、３位『呪術廻戦』がランクインしました。「月間レビュー漫画ランキング」では、国内最大級の漫画レビュー数を誇る「めちゃレビュー(https://mechacomic.jp/free/reviews)」に寄せられたレビューのうち、1か月間で特に高評価を獲得した作品をランキング形式で紹介いたします。
■めちゃコミック（めちゃコミ） 月間レビュー漫画ランキング-少年・男性漫画編-
【１位】 キングダム／原泰久
平均レビュースコア：4.66点
URL： https://mechacomic.jp/books/85773
【２位】 ゴールデンカムイ／野田サトル
平均レビュースコア：4.65点
URL： https://mechacomic.jp/books/91125
『ゴールデンカムイ』(C)野田サトル／集英社
【３位】 呪術廻戦／芥見下々
平均レビュースコア：4.59点
URL： https://mechacomic.jp/books/115940
【４位】 神の庭付き楠木邸／安斎アキラ・えんじゅ・ox
平均レビュースコア：4.52点
URL： https://mechacomic.jp/books/161567
【５位】 アオのハコ／三浦糀
平均レビュースコア：4.52点
URL： https://mechacomic.jp/books/148085
【６位】 エロスの種子／もんでんあきこ
平均レビュースコア：4.48点
URL： https://mechacomic.jp/books/103973
【７位】 【推しの子】／赤坂アカ×横槍メンゴ・赤坂アカ・横槍メンゴ
平均レビュースコア：4.43点
URL： https://mechacomic.jp/books/138638
【８位】 青のミブロ／安田剛士
平均レビュースコア：4.30点
URL： https://mechacomic.jp/books/152614
【９位】 ブルーロック／金城宗幸・ノ村優介
平均レビュースコア：4.30点
URL： https://mechacomic.jp/books/131592
『ブルーロック』(C)金城宗幸・ノ村優介/講談社
【10位】 地獄くらやみ花もなき／路生よる・藤堂流風
平均レビュースコア：4.27点
URL： https://mechacomic.jp/books/140467
『地獄くらやみ花もなき』(C)Yoru Michio (C)Ruka Todo
※平均レビュースコアは、１か月間に寄せられたレビューの平均スコアを算出した数字のため、作品詳細ページに掲載されている平均スコアとは異なる場合がございます。
■漫画レビュー数国内最大級！ 『めちゃレビュー』
URL：https://mechacomic.jp/free/reviews
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
＜無料キャンペーンページ＞https://mechacomic.jp/free
以上
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