wevnalが国内最大級のビジネスカンファレンス「アスティーダエグゼクティブサロン 2024 in 沖縄」に登壇
ASTEEDA Executive Salon 2024 in Okinawa
BX プラットフォーム「BOTCHAN」を運営する株式会社wevnal（本社：東京都渋谷区、代表取締役：磯山博文）は、2024年12月9日(月)～11日(水)に開催される「アスティーダエグゼクティブサロン 2024 in 沖縄」のセッションに登壇いたします。
「アスティーダエグゼクティブサロン2024」について
沖縄で開催されるビジネスリーダーのための“明日への希望”となる交流と学びの祭典。
上場会社C×O100社以上、上場経験者多数、exit経験者多数、上場準備N期企業多数、大手VC多数、CVC多数、メディア多数、ベンチャー支援、海外進出・大型調達ベンチャー、急成長ベンチャー、ビジコン優勝スタートアップ、マネージメント、人事、今年最後の最高のカンファレンス＆マッチングイベントです。
登壇概要
登壇日程
2024年12月9日(月) 17:30～18:15
場所
会場B-1
登壇タイトル
AIとデータ活用によるビジネス革新：競争力を高める戦略と実装
～業界を変えるAIソリューションの実践：成功事例と未来の展望～
登壇者プロフィール
株式会社wevnal 代表取締役 磯山 博文
磯山 博文
株式会社wevnal
代表取締役
2008年大手インターネット企業に新卒入社し新規事業立ち上げなどに携わる。
2011年4月株式会社wevnalを創業。SNSに特化した広告代理店として事業を行う。
代理店から事業会社への変革を行いLTV最大化を実現するBX (Brand Experience：ブランド体験) プラットフォーム「BOTCHAN」を開発運営。
マーケティングファネルに対して一気通貫で接客サービスを提供することでCVRの改善、LTVの最大化を実現。800社以上の導入実績あり。 2023年祖業の広告事業を事業譲渡、そしてシリーズBとして約20億円の資金調達を実施。
現在Microsoft社が提供するAzure OpenAI Serviceと連携し生成AI領域サービスに注力している。
「BOTCHAN AI」とは
「BOTCHAN AI」は、企業コンテンツや接客ナレッジを生成AIと掛け合わせることで、24時間365日オンライン上で顧客に寄り添った接客対応を実現することが可能です。
接客対応データを可視化・分析することで顧客インサイトを引き出し、マーケティング施策に活用することで売上向上に繋げることが可能です。
サービスサイト： https://botchan.chat/product/ai
「BOTCHAN AI」 サービスサイト
開催概要
名称：アスティーダエグゼクティブサロン 2024 in 沖縄
会期：2024年12月9日 (月)～12月11日 (水)
会場：那覇文化芸術劇場なはーと
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地３丁目２６－２７
定員：会場1000名限定
参加条件：事前申込制
主催：琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
URL：https://ryukyuasteeda.jp/asteedafes2024/#
会社概要
会社名：株式会社wevnal
本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア7F
代表取締役：磯山博文
事業内容： BX（Brand Experience）プラットフォーム「BOTCHAN」の開発と提供
設立： 2011年4月