気候変動とJリーグの関係とは？脱炭素社会に向けて地域企業やJクラブができること ～11月21日（木）10:30 ～【脱炭素経営EXPOカンファレンス】を開催！

RX Japan 株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/26157/1525/resize/d26157-1525-8ba3a3dc59596ffe4561-0.png ]二酸化炭素排出が原因とされる気候変動は、スポーツにも大きな影響を及ぼしています。Jリーグの年間観客動員数は1,000万人以上。しかし、大雨や台風などで中止となった試合数は、この10年でなんと約4倍に。地球温暖化対策と地域社会の持続可能な発展を目標に、Jリーグは「気候アクション」を積極的に推進しています*。11/20（水）に開幕する「スマートエネルギーWEEK【関西】・GX経営WEEK【関西】」。この中で連日開催される「カンファレンス」には、11/21（木）にOZCaF・Jリーグ・FC大阪が登壇！「Jリーグ気候アクション」をテーマに、地域社会と共創する「脱炭素社会」について語ります。無料セッションとなりますので、ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。（事前申込制）●本セッション講演日時：2024年11月21日（木）｜10:30 ～11:30●講演タイトル：脱炭素経営EXPO アンバサダー講演1＜ディスカッション＞ 環境・社会・経済の持続可能な成長・発展に向けて、地域企業やJクラブができること ～「Jリーグ気候アクション」をさらに加速させる、官民共創の在り方について～●会場：インテックス大阪 6号館 A会場 カンファレンス会場3 カンファレンス会場詳細はこちら＞＞https://www.wsew.jp/doc_seminar_access_kansai/●申込・詳細URL＞＞https://biz.q-pass.jp/f/9681/sewosaka2024_seminar?cid=mail10_dcm&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar80559本カンファレンスは「スマートエネルギーWEEK【関西】・GX経営WEEK【関西】」内で開催します展示会開催概要第12回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】第4回 GX経営 WEEK【関西】会 期：2024年11月20[水] ~ 22日[金] 10:00-17:00会 場：インテックス大阪主 催：RX Japan株式会社＜スマートエネルギーWEEK【関西】構成展＞・PV EXPO【関西】～第12回 [国際] 太陽光発電展～・BATTERY JAPAN【関西】～第11回 [国際] 二次電池展～・SMART GRID EXPO【関西】～第11回 [国際] スマートグリッド展～・【特別企画】H2 POWER WORLD OSAKA -[関西]水素エネルギーワールド-・【特別企画】FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-＜GX経営 WEEK【関西】構成展＞・第4回 脱炭素経営 EXPO【関西】・第1回 サーキュラー・エコノミー EXPO【関西】 [CE JAPAN]※他，合計80セッションを期間中毎日開催します！他カンファレンス情報はこちら＞＞https://biz.q-pass.jp/f/9681/sewosaka2024_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes展示会の入場・取材には別途、来場登録が必要です。【無料】来場登録はこちらhttps://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes取材申し込みはこちらhttps://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimesご注意・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください：https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「ご取材における注意事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html*Jリーグ気候変動アクションWEBサイトよりhttps://www.jleague.jp/climateaction/本件お問い合わせ先スマートエネルギーWEEK・GX経営WEEK事務局広報担当：志村TEL: 03-6739-4119mail:wsew-press.jp@rxglobal.com主催者：RX Japan株式会社〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階