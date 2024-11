銀河英雄伝説 Die Neue Theseに登場する紅茶の限定販売を開始　　　　　＜11月20日より18時より予約販売開始！＞

株式会社フィーユ・ブルー(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会「銀河英雄伝説」原作者 田中 芳樹氏による試飲も行い映像に登場するアッシニボイヤ渓谷の紅茶を、ティーブレンダー 熊崎 俊太郎が再現

現在放送中の「銀河英雄伝説 Die Neue These」では、原作小説「銀河英雄伝説(田中芳樹著)」において「農場」という表現であったアッシニボイヤ渓谷を、『換金性の高い商品作物としての「紅茶」の生産への注力がなされていた』というかたちで設定を掘り下げています。これが背景美術や、ストーリー上の小道具として、表現されました。

本紅茶セットはRK489(帝国暦489年産)のアッシニボイヤ農園「Assiniboia-Tee」を再現。アッシニボイヤ農園製ティースプーンが付属した特別 なセットとして制作し、11月20日より限定数量にて予約販売いたします。

銀河英雄伝説 Die Neue These 第30話。レオポルド・シューマッハとアッシニボイヤ渓谷の「アッシニボイヤ農園」銀河英雄伝説 Die Neue These 第30話。フェザーンの自治領主アドリアン・ルビンスキーが訪問者である地球教のデグスビイ主教に振る舞う紅茶アッシニボイヤ ティー(RK489) 紅茶について

このアッシニボイヤ渓谷にあるアッシニボイヤ農園の紅茶(Assiniboia-Tee)は、物語に合わせて、舞台となる惑星の環境や食文化の設定を分析し、未来の技術で実現しうるであろう機材や農法を想定しながら、本作(原作初版以来)のファンでもある、フィーユ・ブルー ティー ブレンダー熊崎俊太郎がこだわりを持ってブレンド。

伝統的な製法を用いて丹念に仕上げられ、遥か昔、地球で愛された銘茶“ヒマラヤ山麓のダージリン紅茶” に通じる、「アッシニボイヤ渓谷の紅茶」ならではの味わいに仕上げました。

アッシニボイヤ ティーオリジナルボックス ※本画像は試作品のため、若干色味や仕様が変わる場合があります。紅茶缶、ティースプーンもオリジナルで作成。缶に書かれている文章はドイツ語(帝国公用語)となっており、フェザーン自治領での貿易許可を与えられた商材であることも示しています。こだわりのブレンドティー。解説ブックレットと、紅茶のいれ方が同梱されています。作品世界を紅茶と共にお楽しみください。

ブックレットには関係者との座談会も掲載より深い作品世界とのリンクを感じていただけます

紅茶セットのブックレット(8P)では商品についての解説とともに、銀河英雄伝説原作者:田中芳樹氏、銀河英雄伝説 Die Neue These エグゼクティブプロデューサー:郡司幹雄氏、銀河英雄伝説 Die Neue These 設定考証:小倉信也氏、紅茶監修:熊崎俊太郎、インタビュアー:有限会社らいとすたっふ/ 田中芳樹事務所 代表 安達裕章氏の座談会を掲載。

作品の中に描かれる食や紅茶について、本紅茶がどのように誕生するに至ったか、など、より深く物語とのリンクを感じていただける内容となっています。

田中芳樹氏には企画段階、座談会中と試飲をしていただきました。

「489年産のアッシニボイヤ ティーは、口に含むとふわっと口内に広がって、それでいて暑い時に涼しい風が、口の中に吹き付けてくるような感じでした。お手数かけていただいただけあって、ものすごく美味しかったです」

セット内容

本商品は原作者 田中 芳樹氏、銀河英雄伝説 Die Neue Theseを制作したProduction I.G監修のもと、RK489(帝国暦489年産)の特別限定品 紅茶のティーセットとして作り上げました。

紅茶は現代に通じるオーソドックスなスタイルながらも、特製のオリジナルボックスケースは外側から缶やスプーンが浮いたように見える未来感のある装丁で用意しました。セット内容は40gのリーフティーが2缶に、アッシニボイヤ ティーオリジナルティースプーン、制作関係者の秘話などが入ったブックレット入り。

物語とリンクしたリアルな味わいを背景とともにぜひご堪能ください。

アッシニボイヤティー 関連商品も販売

今回、本商品と同じく、銀河英雄伝説 Die Neue Theseのアッシニボイヤ ティー関連商品も販売。作中にも登場するオリジナルのカップ&ソーサーと、作品中で実際に飲まれている紅茶を想定したアッシニボイヤティー(RK488)も、別商品として販売します。

銀河英雄伝説 Die Neue These 第30話に登場する紅茶缶と同様に、カップ&ソーサーも再現銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティー カップ&ソーサー(RK489)。作中の印象のまま、さらに美しく、ティータイムに楽しんでいただけるよう、ボーンチャイナの白の美しさに定評のあるNIKKOにオリジナル製造を依頼。※本画像は試作品のため、若干色味や仕様が変わる場合があります。銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティー(RK488) 。紹介したセットの前年、帝国暦488年産紅茶も製造。こちらは銀河英雄伝説 Die Neue These 第30話に登場する紅茶を想定しています。10ティーバッグ入り。

商品概要予約受付開始日 2024年11月20日18時~ 予約期間:2024年11月20日18時から2024年12月8日23時59分

発送:2024年12月中旬より順次

一般販売:2024年12月9日より開始予定

※数量限定生産のため予定数に達した場合は一般販売はございません。

■銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティーセット(RK489) 【11月20日より限定数予約販売】

\11,880(税込)

アッシニボイヤ農園の紅茶(Assiniboia-Tee) デザイン缶入り40gリーフティー 2缶

オリジナルティースプーン 1本

解説ブックレット 1冊

特製オリジナルボックスケース入り / 紅茶のいれ方リーフレット付き

企 画:有限会社らいとすたっふ

販売者:株式会社フィーユ・ブルー

フィーユ・ブルー オンラインショップ 商品ページ

https://feuillesbleues.com/onlineshop/13904/

■銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティー カップ&ソーサー(RK489) 【11月20日より限定数予約販売】

\9,900(税込)

オリジナルティーカップ&ソーサー 1客 専用箱入り

磁器(ボーンチャイナ)

食洗器可、電子レンジ不可 製造者:ニッコー株式会社

企 画:有限会社らいとすたっふ

販売者:株式会社フィーユ・ブルー

https://feuillesbleues.com/onlineshop/13918/

■銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティー(RK488)

【11月20日より限定数予約販売】

\2,700(税込)

アッシニボイヤ農園の紅茶(Assiniboia-Tee) 10ティーバッグ入り缶 1缶

22g(2.2g×10ティーバッグ)/クリアケース入り

解説・紅茶のいれ方リーフレット付き

企 画:有限会社らいとすたっふ

販売者:株式会社フィーユ・ブルー

https://feuillesbleues.com/onlineshop/13919/

銀河英雄伝説 Die Neue These

「銀河英雄伝説」は、遙か未来の宇宙を舞台にしたSF小説。

数々のヒット作を生み出した人気作家、田中芳樹の代表作で、1982年に第1巻が刊行されて以来、本伝10巻、外伝5巻の大長篇小説として、累計1500万部のセールスを記録。2018年4月、Production I.Gが新作アニメーションとして 「銀河英雄伝説 Die Neue These」を制作。



数千年後の未来、宇宙空間に進出した人類は、銀河帝国と、自由惑星同盟という“専制政治”と“民主主義”という2つの異なる政治体制を持つ二国に分かれた。長らく戦争を続ける両国家。銀河帝国は門閥貴族社会による腐敗が、自由惑星同盟では民主主義の弊害とも言える衆愚政治が両国家を蝕んでいた。そして、宇宙暦8世紀末、ふたりの天才の登場によって歴史は動く。

「常勝の天才」ラインハルト・フォン・ローエングラムと、「不敗の魔術師」と呼ばれるヤン・ウェンリーである。

ふたりは帝国軍と同盟軍を率い、何度となく激突する。

お取り扱い

■フィーユ・ブルー オンラインストア

https://feuillesbleues.com/onlineshop/assiniboia-tee/ ‎



■I.Gストア

https://www.igport-onlinestore.com/collections/ig-gineiden

販売・発送日はサイトの記載に準じます。

※銀河英雄伝説 Die Neue These アッシニボイヤ ティー(RK488)の販売はございません。

■イゼルローンフォートレス オンラインストア

https://gineiden-iserlohn-fortress.com/goods.php

販売・発送日はサイトの記載に準じます。

※イゼルローンフォートレス店舗での取り扱いは未定です。

掲載原稿確認のお願い

・情報解禁となる、11月20日18時からの掲載をお願いいたします。

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。



一般のお客様からのお問合せ先

株式会社フィーユ・ブルー [TEL.] 03-5466-0038(受付時間:平日10:00~18:00)

[WEB] https://feuillesbleues.com/

※メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社フィーユ・ブルー 広報担当:小林

電話:03-5466-0038 メールアドレス:skobayashi@feuillesbleues.com FAX:03-6423-7813