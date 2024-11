ソウル界の巨匠アル・グリーンがR.E.M.のヒット曲「Everybody Hurts」をカバー

The Orchard Japan[画像1: https://prtimes.jp/i/55377/1150/resize/d55377-1150-4fb5b644e36c918eef8d-0.jpg ]photo by David Raccuglia11回のグラミー賞受賞歴をもち、“ロックの殿堂”入りを果たすソウル界のアイコン、アル・グリーンがR.E.M.の1992年のヒット曲「Everybody Hurts」をソウルフルな解釈でカバー、ニューシングルとして発表した。彼のルーツであるゴスペルを取り入れつつ、新たに深みや脆弱さを加え、この曲に希望に満ちた温かい高揚感を与えている。アル・グリーンは今回の新曲について、こう語る。「我々が“Everybody Hurts”をスタジオでレコーディングしていた時、私はこの曲に大きな重圧感を感じ、少し希望と光を付け足したいと考えました。暗闇の時代を打ち破ることができる光は、常に存在するのです」R.E.M.のフロントマンのマイケル・スタイプは、以下のコメントを寄せている。「バンド全体を代表して言わせてもらうと、これほど光栄で、こうれほど有り難いことはありません。本当に恐縮させられます。我々にとって偉大な瞬間です」 Al Green - Everybody Hurts (Official Lyric Video)[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UEwPIfk6LpQ ]アル・グリーンは今年初め、テネシー州メンフィスでスタジオ入り。チャールズ・ホッジス(オルガン)、リロイ・ホッジス(ベース)、アーチー・“ハビー”・ターナー(ピアノ)から成るハイ・リズム・セクション(Hi Rhythm Section)のメンバーが再会。更にウィル・セクストン(ギター)、ブッカー・T&ザ・MG’sのスティーヴ・ポッツ(ドラム)もフィーチャーされている。ストリングスは、スタックスのレジェンドであるレスター・スネルが、今一度アレンジを担当し、クレイ・ジョーンズがプロデュースを手掛けた。アル・グリーンの「Everybody Hurts」は、2023年に発表され絶賛されたルー・リードの「Perfect Day」のカバーに続くニューシングル。前シングルには、現在飛ぶ鳥を落とす勢いのUKシンガーソングライターのレイ(RAYE)も参加。ニューヨーク・タイムズ紙は「ルー・リードの1972年の名曲の豪華な再解釈である」と評し、感傷的なバラードにかけては右に出る者がいないアル・グリーンの才能を改めて証明した。R.EM.の「Everybody Hurts」は、1992年発表の彼らの8枚目のアルバム『Automatic For The People』に収録。米国オルティナティブロックバンドのシングルとして、翌年にヒットした他、CMや映画など多数のメディアに用いられてきた。■リリース情報Al Green(アル・グリーン)ニューシングル 「Everybody Hurts」配信中配信リンク:https://algreen.ffm.to/everybodyhurtsレーベル:Fat Possum[画像2: https://prtimes.jp/i/55377/1150/resize/d55377-1150-811195b89385a768e600-1.jpg ]■Music Video「Everybody Hurts (Official Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=UEwPIfk6LpQ「Perfect Day (Official Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=s5NT_079_X0■Follow Al GreenFacebook: https://www.facebook.com/algreenInstagram: https://www.instagram.com/algreen/TikTok: https://www.tiktok.com/@algreenofficialTwitter: https://twitter.com/algreenYouTube: https://www.youtube.com/@AlGreen ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。