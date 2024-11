アクションRPG『エルデンリング：ELDEN RING』×新進気鋭のデザイナーズ・ブランド「ジーコアズ工業」コラボアパレル、大好評につき再入荷！11月23日より店頭での販売スタート

研美株式会社エルデンリング×ジーコアズ工業

研美株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:厳研)が運営するクリエイターズユニット兼ギャラリー機能を有する「SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)」は、世界的人気を誇るアクションRPG『エルデンリング:ELDEN RING』×新進気鋭のデザイナーズ・ブランド「ジーコアズ工業」の秋冬アイテムを11月23日(土)より店頭にて常設販売します。

店頭では、「Golden Order Trench Coat」や、一時品薄状態となっていた「Blaidd The Half-Wolf Coat」など、再入荷アイテムを含めた全8点の秋冬アイテムを取り揃えます。

実際に試着し、サイズ感や質感を確かめてスタイリングしていただけるこの機会を、ぜひお見逃しなく!

『エルデンリング:ELDEN RING』×ジーコアズ工業 コラボアイテム店頭販売開始 in SOMSOC GALLERY

期間:11月23日(土)~ ※不定休

場所:SOMSOC GALLERY 1F ART STORE

住所:東京都渋谷区神宮前3-22-11

営業時間:12:00 ~20:00 HP:https://somsoc.jp(https://somsoc.jp)

ECサイト:https://somsoc.official.ec/categories/6200601※取り扱いアイテムは、ECサイトでもお買い求めいただけます。

PICK UP ITEM

「Golden Order Trench Coat」

アメリカ軍のM51パーカーのクラシックなスタイルを採用したトレンチコート。内側には取り外し可能な中綿インナーがあり、機能性が充実。フードは自由に取り外すことができます。高密度の純綿斜め織り生地を使用しており、高い保温性を誇ります。背面デザインは、メリナが黄金樹を燃やすシーンからインスパイアされ、彼女のセリフが刻まれています。前胸にはロゴに加えて、指読みの老婆のセリフもプリントされています。

素材:表地100%コットン/裏地100%ポリエステル

アイテム紹介

GCORES INDUSRIES x ELDEN RING: "Tarnisbed" Collection1

1 Golden Order Trench Coat

2 Blaidd The Half-Wolf Coat

3 Alexander, The Iron Fist Sweatshirt

4 Malenia, Blade of Miquella Hoodie

5 Ranni the Witch Hoodie

6 Key Art Shirt

7 The Lands Between Messenger Bag

8 Map of The Lands Between Card Holder

※春夏アイテムも一部取り扱います。

GCORES INDUSRIES x ELDEN RING: "Tarnisbed" Collection Part II

1 The Lands Between Key Art T shirt

2 Melina T shirt

3 Lord of Frenzied Flame T shirt

4 Dragon Communion Printed Shirt

5 Lord of Frenzied Flame Shirt

6 The Elden Lord Printed Shirt

『エルデンリング:ELDEN RING』

世界累計出荷本数2,500万超!本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションRPGです。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険をお楽しみいただけます。フロム・ソフトウェアの宮崎英高と、ファンタジー小説シリーズ「A Song of Ice and Fire (邦題:氷と炎の歌)」などの代表作を持つ作家ジョージ・R・R・マーティン氏が世界観を構築しています。

公式URL:https://www.eldenring.jp/index.html(https://www.eldenring.jp/index.html)

ELDEN RING(エルデンリング)ジーコアズ工業

ジーコアズ工業(吉考斯工業)は、GCORES(機核)傘下のライフスタイル&ファッションブランド。ゲーム、映画、小説などのカルチャーコンテンツからインスピレーションを得て、革新的でユーモラスなデザイン手法とファッション製品を組み合わせ、遊び心に満ちた独立ブランドを創造している。過去のコラボレーションIPに、XBOX、PlayStation、『パニシング:グレイレイヴン』、『サイバーパンクエッジランナーズ』など。

instagram : gcores_industries(https://www.instagram.com/gcores_industries/)

ジーコアズ工業