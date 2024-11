「FOUND GOOD」が、世界中で愛され続けている「セサミストリート」のアイテムを11月中旬より順次発売！

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー” を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)と、株式会社イトーヨーカ堂(本社:東京都品川区、代表取締役社長:山本哲也)が協業し展開するライフスタイルブランド「FOUND GOOD」は、「セサミストリート」のアイテム全14型を2024年11月中旬より、「FOUND GOOD」を展開する全国のイトーヨーカドー64店舗にて販売いたします。

「FOUND GOOD」は、アダストリアが総合プロデュースを行う30代~40代のファミリー層向けのライフスタイルブランドで、2024年2月よりイトーヨーカドー店舗での取り扱いを開始し、展開店舗数は現在64店舗まで拡大しております。(10月31日時点)

「セサミストリート」は、50年以上にわたり世界中で愛され続けている子ども向けテレビ番組です。今回は、親子で楽しめる全14型をラインアップ。ウォーム感のあるルームソックス、ブランケット、巾着付きのルームウェアは肌触りが心地よく、また気軽に普段使いができるハンドタオル、ミニポーチ、エコバッグなどもご用意。さらには、キャラクターの顔にスポットを当てたインパクトのあるサコッシュ、シュシュ、ヘアバンドなど、カラフルでポップなアイテムが大集合!いたるところにキャラクターの魅力がたっぷり詰まったワクワクするアイテムは、大切な人、家族や友達同士へのホリデーシーズンのギフトとしてもオススメです。

■「セサミストリート」コラボレーション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2399_1_b6084766780cda0b4fcf3ded680a4f35.jpg ]



■商品詳細

商品名:ヘアバンド

価格 :1,100円(税込)

サイズ:フリー

展開 : イエロー、ピンク、ブルー、レッド

商品名:ポーチサコッシュ

価格 :1,650円(税込)

サイズ:フリー

展開 :イエロー、レッド、ブルー

商品名:ミニタオル

価格 :660円(税込)

サイズ:フリー

展開 :ピンク、グレー、ブルー

商品名:ルームソックス

価格 :1,540円(税込)

サイズ: フリー

展開 :ブルー、オレンジ、パープル

■「セサミストリート」について

セサミストリートは、50年以上にわたって子どもたちを楽しませ、良質な教育を届けてきた子ども向けテレビ番組です。1969年、番組クリエーターは、新しいテクノロジーであるテレビを通して就学前の子どもを教育するという革新的なアイデアを思いつきました。

調査研究を重ねたカリキュラム、画期的で多様な出演者、そして楽しくて魅力的なセサミストリートのマペットたちは、世界中の人々に感銘を与えることに成功しました。これまでに1,000以上の研究が行われ、米国および世界中でセサミストリートのポジティブな影響が示されています。識字能力や計算能力などの就学に向けた準備だけでなく、健康的な習慣、自己表現と自己規制、共感、友情など年齢に応じたコンテンツも提供しています。

セサミストリートは150以上の国と地域の子どもたちに届けられ、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどの象徴的なキャラクターは何世代にもわたる世界中のファンに愛されています。

■FOUND GOODについて

実用的でありながら、

暮らしに嬉しいちょっとした発見がある。

その発見が、日々の暮らしを今までより、ちょっぴり楽しくする。

素敵な体験と新しい発見が、ここにはいつもある、必ず見つかる。

地域の暮らしに誠実に向き合ってきたイトーヨーカドーのブランドイメージを反映し、「毎日お買い物に来る方に、ワンストップで衣料品や雑貨のお買い物も楽しんでいただきたい」という想いを受け、アダストリアが開発したライフスタイルブランドです。展開店舗につきましては、FOUND GOOD公式ブランドサイトにてご覧ください。

<公式ブランドサイト> https://www.itoyokado.co.jp/foundgood/

<Instagram> https://www.instagram.com/foundgood_official/

<ZOZOTOWN> https://zozo.jp/brand/foundgood/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す “グッドコミュニティ共創カンパニー” となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

本プレスリリースに使用している画像を転載いただく場合は下記クレジットを表記してください。

通常:Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and li censed by Sesame Workshop.(C) 2024 Sesame Workshop. All rights reserved.

短縮:TM and (C) 2024 Sesame Workshop