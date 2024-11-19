jinjer、関西最大級の人事部門向けの展示会「第9回 【関西】HR EXPO」に出展
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：桑内 孝志）は、2024年11月20日(水)～11月22日(金)に開催される『第9回 【関西】HR EXPO』に出展することをお知らせします。
『第9回 【関西】HR EXPO』は、人事DXや教育・研修サービス、従業員体験の向上など幅広い領域のソリューションを紹介する、関西最大級の人事部門・経営者向けの展示会です。出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
「ジンジャー」のサービスラインナップ
・人事労務システム ｜ジンジャー人事労務 https://hcm-jinjer.com/jinji/
・勤怠管理システム ｜ジンジャー勤怠 https://hcm-jinjer.com/kintai/
・給与計算システム ｜ジンジャー給与 https://hcm-jinjer.com/payroll/
・ワークフローシステム ｜ジンジャーワークフロー https://hcm-jinjer.com/workflow/
・経費精算システム ｜ ジンジャー経費 https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/
・人事評価システム ｜ ジンジャー人事評価 https://hcm-jinjer.com/evaluation/
・人事データ分析システム | ジンジャー人事データ分析 https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/
・eラーニングシステム ｜ ジンジャーeラーニング https://hcm-jinjer.com/e-learning/
・福利厚生システム ｜ジンジャー福利厚生 https://hcm-jinjer.com/benefits/
開催概要
展示会名称 ：第9回 【関西】HR EXPO
会期 ：2024年11月20日(水)～11月22日(金) 10:00~17:00
会場 ：インテックス大阪
主催 ：RX Japan株式会社
展示会URL ：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/visit/hr.html
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」とは
「ジンジャー」は、人事労務・勤怠管理・給与計算などの人事の定型業務から人事評価・eラーニングといったタレントマネジメントまで、1つにまとめて管理できるクラウド型人事労務システムです。
人事情報を1つに統合した「Core HRデータベース」によって、勤怠集計からの給与計算や、社会保険手続きに関する帳票類の入力といった定型業務の効率化・自動化を支援します。
また、それぞれのシステムのデータベースがつながっているため、データベースの自動反映や役割変更に応じた各システムへの権限変更の自動化などを実現します。
▶「ジンジャー」サービスサイト：https://hcm-jinjer.com
会社概要
会社名 ：jinjer株式会社
所在地 ：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿
代表者 ：代表取締役社長 桑内 孝志
URL ：https://jinjer.co.jp/