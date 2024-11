スウェーデン発祥の世界最大級エンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Stockholm 2024」にSNKブースを出展。

株式会社SNK

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:松原 健二)は、2024年11月22日から11月24日(ヨーロッパ時間)にかけて、スウェーデンストックホルムで開催されるのスウェーデン発祥の世界最大級エンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Stockholm 2024」に、SNKブースを出展することをお知らせいたします。

【DreamHack Stockholm 2024開催概要】

■名称

DreamHack Stockholm 2024

■開催日

2024年11月22日~11月24日(ヨーロッパ時間)

■イベント会場

Stockholmsmassan / SNKブース

■公式サイト

https://dreamhack.com/stockholm/

『餓狼伝説 City of the Wolves』の一般試遊を実施!

SNKブースにて、2025年4月24日発売予定の新作格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolvess (餓狼伝説 CotW)』の一般試遊を開催。バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、感性を刺激する独自の「アートスタイル」、初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルなど、ぜひご体験ください。

※試遊時間は、お一人様最大20分です。

※混雑により、試遊いただけない場合がございます。予めご了承ください。

■『餓狼伝説CotW』のプレイガイドはこちら!

試遊に向けて、『餓狼伝説 City of the Wolves』のバトルシステムや操作方法、コマンドなどを事前にチェックしよう!

>プレイガイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/guide

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名: FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日(木)

■対応プラットフォーム/販売形式

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4 (デジタル版/パッケージ版)

Xbox Series X|S/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■予約開始

デジタル版:2024年8月21日

パッケージ版:後日開始

■ラインアップ/価格/商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION/7,920円(税込)

<商品内容>

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター1(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター「ケン」(2025年夏配信予定)

・DLCキャラクター3(2025年秋配信予定)

・DLCキャラクター「春麗」(2025年冬配信予定)

・DLCキャラクター5(2026年初頭予定)

■レーティング

審査予定

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版(パッケージ版)をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2024 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。