【東奥日報社主催】中小企業のための経営戦略セミナー in 青森

株式会社M＆A総合研究所

この度、青森県の中小企業の事業承継や成長戦略をテーマに、セミナーを実施させていただく運びとなりました。第一部は、太子食品工業株式会社 代表取締役会長 兼 社長 工藤茂雄氏より「我が社の経営戦略と業界のM&A」と題し、ご講演いただきます。 第二部は、株式会社M&A総合研究所 企業情報第一本部第二部 部長の木浪拓馬より「未来の青森のために M&Aを通じた企業の成長戦略とは?」と題してお話しいたします。

また、セミナー終了後には個別相談会の時間を設けております。情報収集の段階でも、個別でアドバイザーにご相談が可能です。ぜひご関心のある方はご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

https://masouken.com/seminars/135

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セミナー内容

第一部 13:30～14:15

太子食品工業株式会社

代表取締役会長 兼 社長 工藤茂雄 氏

「我が社の経営戦略と業界のM&A」

第二部 14:15～14:45

株式会社M&A総合研究所

企業情報第一本部第二部 部長 木浪拓馬

「未来の青森のために M&Aを通じた企業の成長戦略とは?」

個別相談会

セミナー終了後、M&Aや事業承継にご興味がある方や、情報収集をされたい方は、

担当のアドバイザーに個別でご相談いただけます。

日時・会場

日時

2024年12月20日（金）

13:30～14:45（13:00開場）

会場

〒030-0801

青森県青森市新町2-2-11

東奥日報新町ビル3階ホール

太子食品食品工業株式会社代表取締役会長 兼 社長工藤 茂雄氏

昭和52年4月 太子食品工業株式会社 入社

昭和52年8月 同社取締役（常勤）に就任

昭和59年4月 太子食品工業株式会社 常務取締役就任

平成 2年6月 太子食品工業株式会社 専務取締役就任

平成 6年6月 太子食品工業株式会社 代表取締役社長就任

令和 6年6月 太子食品工業株式会社 代表取締役会長兼社長就任

現在に至る

株式会社M&A総合研究所企業情報第一本部第二部 部長木浪 拓馬

青森県出身。成蹊大学卒業後、大手証券会社にてリテール営業、法人向けソリューション営業に従事。主に中小中堅企業担当として資産運用コンサルティング、事業承継支援等に従事。その後大手M&A仲介会社にて業種・規模・エリア問わず成約実績を積み、M&A総合研究所に参画。

M&A総合研究所では、製造業をはじめ建設業、IT業界や医療業界（病院・介護問わず）を中心に担当し、幅広く見地を有する。

お申し込み方法

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M&A総合研究所について

会社名：株式会社M&A総合研究所

事業内容：M&A仲介事業

本社：東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 17階

代表者：代表取締役社長 佐上 峻作

URL：https://masouken.com/

参考

「M&A総合研究所」ではM&Aを分かりやすく解説した記事を公開しております

M&Aとは？：https://masouken.com/M&A(https://masouken.com/M&A)

事業承継とは？：https://ma-s.jp/x/jbk4w

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▼青森県のM&A・会社売却・事業承継の現状は？案件一覧や事例も紹介！

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