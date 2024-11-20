初心者でも楽しめる！パルクール・BMX体験イベント『クロススポーツパーク』が東京・池袋で開催
イベント公式サイト :
https://freestyle-space.com/school/ikesunpark/
株式会社Xcountry（本社：東京都豊島区）が主催するアーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク」が、2024年11月30日（土）に池袋のIKE・SUNPARKで開催される。今回のイベントでは、パルクールやBMXを無料で体験でき、スポーツ初心者でも楽しめる内容。さらに、国内トップアスリートによる迫力満点のパフォーマンスショーも予定され、スリリングな技を間近で体感できる貴重なチャンスだ。
BMX
パルクール
イベント概要
■イベント名：クロススポーツパーク in IKE・SUNPARK
■日程：
2024年11月30日（土）：11:00～16:00
■会場：IKE・SUNPARK(池袋)
■住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42
■体験スケジュール
■11:00 - 12:30 / 13:45 - 15:10
BMX / パルクール
■パフォーマンス
１.13:00 - 13:30 / ２.15:30 - 16:00
BMX / パルクール
■パフォーマー
BMX l 安達 PiRO 浩樹(https://www.instagram.com/adachi_hiroki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) / 岡本 大輝(https://www.instagram.com/taiki_bmx?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
パルクール l monsterpk(https://www.instagram.com/monsterpk_tokyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
■体験会の競技種目：パルクール、BMX
■参加費：無料
■対象年齢：4歳以上
■共催：(株)日比谷アメニス / (株)Xcountry / FREESTYLE SPACE 実行委員会 / 豊島区
■イベントサイト：https://freestyle-space.com/school/ikesunpark/
※体験会場以外および体験時間以外のBMXのご利用は固くお断りいたします。
パルクールパフォーマンス
BMXパフォーマンス
クロススポーツパークとは
累計体験者数27,000人（10/20時点）の子供向けアーバンスポーツ体験イベント。
全国・場所を選ばず、多様なアーバンスポーツが一堂に体験できるため、子供たちが新たな興味を見つける絶好の機会となる。
スケートボード、BMX、ブレイキン、パルクール、ダブルダッチ等の話題の人気競技から、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボール、けん玉まで、12種類以上の競技の中から好みの競技を選んで、プロから教えてもらえる。目の前でスゴ技が見れ、アーバンスポーツの楽しさと可能性を最大限感じられることのできるワークショップ。
クロススポーツパーク公式 :
https://freestyle-space.com/school/
株式会社Xcoutnry
株式会社Xcountry 代表者：代表取締役 林孝洋 https://xcountry-jp.com/
「創意工夫により挑戦領域で一番価値ある事業をつくる」をVisionに、主にファッション・ガジェット・スポーツアイテムの海外ブランドの日本総代理店として、ライフスタイルに新たな選択肢を与え続けてきている。
自社ブランド 『ROOM FIT（ルームフィット）』は、運動のハードルを下げ、より身近で気軽に運動ができるように、初心者から本格トレーニングまで幅広いユーザーに愛されるフィットネスマシンブランドを目指す。