初心者でも楽しめる！パルクール・BMX体験イベント『クロススポーツパーク』が東京・池袋で開催

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株式会社Xcountry


イベント公式サイト :
https://freestyle-space.com/school/ikesunpark/

株式会社Xcountry（本社：東京都豊島区）が主催するアーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク」が、2024年11月30日（土）に池袋のIKE・SUNPARKで開催される。今回のイベントでは、パルクールやBMXを無料で体験でき、スポーツ初心者でも楽しめる内容。さらに、国内トップアスリートによる迫力満点のパフォーマンスショーも予定され、スリリングな技を間近で体感できる貴重なチャンスだ。




BMX

パルクール

イベント概要


■イベント名：クロススポーツパーク in IKE・SUNPARK



■日程：


2024年11月30日（土）：11:00～16:00



■会場：IKE・SUNPARK(池袋)


■住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4丁目42



■体験スケジュール


■11:00 - 12:30 / 13:45 - 15:10


BMX / パルクール



■パフォーマンス


１.13:00 - 13:30　/ ２.15:30 - 16:00


BMX / パルクール



■パフォーマー


BMX l 安達 PiRO 浩樹(https://www.instagram.com/adachi_hiroki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) / 岡本 大輝(https://www.instagram.com/taiki_bmx?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


パルクール l monsterpk(https://www.instagram.com/monsterpk_tokyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)



■体験会の競技種目：パルクール、BMX


■参加費：無料


■対象年齢：4歳以上


■共催：(株)日比谷アメニス / (株)Xcountry / FREESTYLE SPACE 実行委員会 / 豊島区


■イベントサイト：https://freestyle-space.com/school/ikesunpark/


※体験会場以外および体験時間以外のBMXのご利用は固くお断りいたします。



パルクールパフォーマンス

BMXパフォーマンス

クロススポーツパークとは




累計体験者数27,000人（10/20時点）の子供向けアーバンスポーツ体験イベント。


全国・場所を選ばず、多様なアーバンスポーツが一堂に体験できるため、子供たちが新たな興味を見つける絶好の機会となる。


スケートボード、BMX、ブレイキン、パルクール、ダブルダッチ等の話題の人気競技から、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボール、けん玉まで、12種類以上の競技の中から好みの競技を選んで、プロから教えてもらえる。目の前でスゴ技が見れ、アーバンスポーツの楽しさと可能性を最大限感じられることのできるワークショップ。


クロススポーツパーク公式 :
https://freestyle-space.com/school/
株式会社Xcoutnry
株式会社Xcoutnry

株式会社Xcountry　代表者：代表取締役 林孝洋 https://xcountry-jp.com/
「創意工夫により挑戦領域で一番価値ある事業をつくる」をVisionに、主にファッション・ガジェット・スポーツアイテムの海外ブランドの日本総代理店として、ライフスタイルに新たな選択肢を与え続けてきている。

自社ブランド 『ROOM FIT（ルームフィット）』は、運動のハードルを下げ、より身近で気軽に運動ができるように、初心者から本格トレーニングまで幅広いユーザーに愛されるフィットネスマシンブランドを目指す。